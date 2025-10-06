ONTACT Protocol-rahakkeen reaaliaikainen hinta tänään on 0.00117 USD. Seuraa reaaliaikaisia ONTP-USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljon muuta. Tutustu nyt ONTP-rahakkeen hintakehitykseen helposti MEXCissä.ONTACT Protocol-rahakkeen reaaliaikainen hinta tänään on 0.00117 USD. Seuraa reaaliaikaisia ONTP-USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljon muuta. Tutustu nyt ONTP-rahakkeen hintakehitykseen helposti MEXCissä.

Lisätietoja ONTP-rahakkeesta

ONTP-rahakkeen hintatiedot

ONTP-rahakkeen valkoinen paperi

ONTP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ONTP-rahakkeen tokenomiikka

ONTP-rahakkeen hintaennuste

ONTP-rahakkeen historia

ONTP-osto-opas

ONTP/fiat-valuuttamuunnin

ONTP-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ONTACT Protocol-logo

ONTACT Protocol – hinta (ONTP)

1ONTP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00117
$0.00117$0.00117
+13.59%1D
USD
Reaaliaikainen ONTACT Protocol (ONTP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-10-17 17:21:27 (UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00095
$ 0.00095$ 0.00095
24 h:n matalin
$ 0.00119
$ 0.00119$ 0.00119
24 h:n korkein

$ 0.00095
$ 0.00095$ 0.00095

$ 0.00119
$ 0.00119$ 0.00119

--
----

--
----

+0.86%

+13.59%

-24.03%

-24.03%

ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00117. Viimeisen 24 tunnin aikana ONTP on vaihdellut alimmillaan $ 0.00095 ja korkeimmillaan $ 0.00119 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ONTP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ONTP on muuttunut +0.86% viimeisen tunnin aikana, +13.59% 24 tunnin aikana ja -24.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 58.78K
$ 58.78K$ 58.78K

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

--
----

1,900,000,000
1,900,000,000 1,900,000,000

ETH

ONTACT Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.78K. ONTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1900000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.22M.

ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ONTACT Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00014+13.59%
30 päivää$ -0.00106-47.54%
60 päivää$ -0.00255-68.55%
90 päivää$ -0.00862-88.05%
ONTACT Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ONTP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00014 (+13.59%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ONTACT Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00106 (-47.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ONTACT Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ONTP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00255 (-68.55%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ONTACT Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00862 (-88.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ONTACT Protocol (ONTP)?

Tarkista ONTACT Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

ONTACT Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ONTACT Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ONTP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ONTACT Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ONTACT Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ONTACT Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ONTACT Protocol (ONTP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ONTACT Protocol (ONTP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ONTACT Protocol-rahakkeelle.

Tarkista ONTACT Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeen tokenomiikka

ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ONTP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ONTACT Protocol (ONTP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ONTACT Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ONTACT Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ONTP paikallisiin valuuttoihin

1 ONTACT Protocol(ONTP) - VND
30.78855
1 ONTACT Protocol(ONTP) - AUD
A$0.0018018
1 ONTACT Protocol(ONTP) - GBP
0.0008658
1 ONTACT Protocol(ONTP) - EUR
0.0009945
1 ONTACT Protocol(ONTP) - USD
$0.00117
1 ONTACT Protocol(ONTP) - MYR
RM0.0049374
1 ONTACT Protocol(ONTP) - TRY
0.0490698
1 ONTACT Protocol(ONTP) - JPY
¥0.17433
1 ONTACT Protocol(ONTP) - ARS
ARS$1.6455582
1 ONTACT Protocol(ONTP) - RUB
0.0941499
1 ONTACT Protocol(ONTP) - INR
0.1029015
1 ONTACT Protocol(ONTP) - IDR
Rp19.4999922
1 ONTACT Protocol(ONTP) - PHP
0.068094
1 ONTACT Protocol(ONTP) - EGP
￡E.0.0556803
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BRL
R$0.0063648
1 ONTACT Protocol(ONTP) - CAD
C$0.001638
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BDT
0.1418625
1 ONTACT Protocol(ONTP) - NGN
1.7130204
1 ONTACT Protocol(ONTP) - COP
$4.5348732
1 ONTACT Protocol(ONTP) - ZAR
R.0.0204165
1 ONTACT Protocol(ONTP) - UAH
0.0484965
1 ONTACT Protocol(ONTP) - TZS
T.Sh.2.8676466
1 ONTACT Protocol(ONTP) - VES
Bs0.23517
1 ONTACT Protocol(ONTP) - CLP
$1.11735
1 ONTACT Protocol(ONTP) - PKR
Rs0.3297528
1 ONTACT Protocol(ONTP) - KZT
0.6286878
1 ONTACT Protocol(ONTP) - THB
฿0.0381888
1 ONTACT Protocol(ONTP) - TWD
NT$0.0359073
1 ONTACT Protocol(ONTP) - AED
د.إ0.0042939
1 ONTACT Protocol(ONTP) - CHF
Fr0.0009126
1 ONTACT Protocol(ONTP) - HKD
HK$0.0090792
1 ONTACT Protocol(ONTP) - AMD
֏0.4457115
1 ONTACT Protocol(ONTP) - MAD
.د.م0.0107289
1 ONTACT Protocol(ONTP) - MXN
$0.0216801
1 ONTACT Protocol(ONTP) - SAR
ريال0.0043875
1 ONTACT Protocol(ONTP) - ETB
Br0.1722006
1 ONTACT Protocol(ONTP) - KES
KSh0.1507311
1 ONTACT Protocol(ONTP) - JOD
د.أ0.00082953
1 ONTACT Protocol(ONTP) - PLN
0.0042471
1 ONTACT Protocol(ONTP) - RON
лв0.0050895
1 ONTACT Protocol(ONTP) - SEK
kr0.0110682
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BGN
лв0.0019422
1 ONTACT Protocol(ONTP) - HUF
Ft0.39078
1 ONTACT Protocol(ONTP) - CZK
0.0243243
1 ONTACT Protocol(ONTP) - KWD
د.ك0.00035685
1 ONTACT Protocol(ONTP) - ILS
0.0038844
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BOB
Bs0.0080379
1 ONTACT Protocol(ONTP) - AZN
0.001989
1 ONTACT Protocol(ONTP) - TJS
SM0.0107055
1 ONTACT Protocol(ONTP) - GEL
0.003159
1 ONTACT Protocol(ONTP) - AOA
Kz1.0665369
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BHD
.د.ب0.00043992
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BMD
$0.00117
1 ONTACT Protocol(ONTP) - DKK
kr0.0074646
1 ONTACT Protocol(ONTP) - HNL
L0.0305838
1 ONTACT Protocol(ONTP) - MUR
0.0526851
1 ONTACT Protocol(ONTP) - NAD
$0.0201591
1 ONTACT Protocol(ONTP) - NOK
kr0.011817
1 ONTACT Protocol(ONTP) - NZD
$0.0020358
1 ONTACT Protocol(ONTP) - PAB
B/.0.00117
1 ONTACT Protocol(ONTP) - PGK
K0.0048906
1 ONTACT Protocol(ONTP) - QAR
ر.ق0.0042354
1 ONTACT Protocol(ONTP) - RSD
дин.0.1171872
1 ONTACT Protocol(ONTP) - UZS
soʻm14.2682904
1 ONTACT Protocol(ONTP) - ALL
L0.0966888
1 ONTACT Protocol(ONTP) - ANG
ƒ0.0020943
1 ONTACT Protocol(ONTP) - AWG
ƒ0.0020943
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BBD
$0.00234
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BAM
KM0.0019539
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BIF
Fr3.45033
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BND
$0.0015093
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BSD
$0.00117
1 ONTACT Protocol(ONTP) - JMD
$0.1872
1 ONTACT Protocol(ONTP) - KHR
4.68
1 ONTACT Protocol(ONTP) - KMF
Fr0.49491
1 ONTACT Protocol(ONTP) - LAK
25.4347821
1 ONTACT Protocol(ONTP) - LKR
රු0.3529305
1 ONTACT Protocol(ONTP) - MDL
L0.0197262
1 ONTACT Protocol(ONTP) - MGA
Ar5.2941096
1 ONTACT Protocol(ONTP) - MOP
P0.0093249
1 ONTACT Protocol(ONTP) - MVR
0.017901
1 ONTACT Protocol(ONTP) - MWK
MK2.0207187
1 ONTACT Protocol(ONTP) - MZN
MT0.074763
1 ONTACT Protocol(ONTP) - NPR
रु0.1645488
1 ONTACT Protocol(ONTP) - PYG
8.23914
1 ONTACT Protocol(ONTP) - RWF
Fr1.69065
1 ONTACT Protocol(ONTP) - SBD
$0.0096291
1 ONTACT Protocol(ONTP) - SCR
0.0161109
1 ONTACT Protocol(ONTP) - SRD
$0.0459108
1 ONTACT Protocol(ONTP) - SVC
$0.0101907
1 ONTACT Protocol(ONTP) - SZL
L0.0201474
1 ONTACT Protocol(ONTP) - TMT
m0.004095
1 ONTACT Protocol(ONTP) - TND
د.ت0.00342108
1 ONTACT Protocol(ONTP) - TTD
$0.0078975
1 ONTACT Protocol(ONTP) - UGX
Sh4.03416
1 ONTACT Protocol(ONTP) - XAF
Fr0.6552
1 ONTACT Protocol(ONTP) - XCD
$0.003159
1 ONTACT Protocol(ONTP) - XOF
Fr0.6552
1 ONTACT Protocol(ONTP) - XPF
Fr0.11934
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BWP
P0.0155493
1 ONTACT Protocol(ONTP) - BZD
$0.00234
1 ONTACT Protocol(ONTP) - CVE
$0.1107405
1 ONTACT Protocol(ONTP) - DJF
Fr0.20709
1 ONTACT Protocol(ONTP) - DOP
$0.0736866
1 ONTACT Protocol(ONTP) - DZD
د.ج0.1521
1 ONTACT Protocol(ONTP) - FJD
$0.0026559
1 ONTACT Protocol(ONTP) - GNF
Fr10.0854
1 ONTACT Protocol(ONTP) - GTQ
Q0.0089154
1 ONTACT Protocol(ONTP) - GYD
$0.2436876
1 ONTACT Protocol(ONTP) - ISK
kr0.14157

ONTACT Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ONTACT Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ONTACT Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ONTACT Protocol”

Paljonko ONTACT Protocol (ONTP) on arvoltaan tänään?
ONTP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00117 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ONTP-USD-parin nykyinen hinta?
ONTP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00117. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ONTACT Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ONTP markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ONTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ONTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli ONTP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ONTP saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli ONTP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ONTP-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on ONTP-rahakkeen treidausvolyymi?
ONTP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.78K USD.
Nouseeko ONTP tänä vuonna korkeammalle?
ONTP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ONTP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-10-17 17:21:27 (UTC+8)

ONTACT Protocol (ONTP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
10-16 21:36:00Alan päivitykset
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
10-16 15:41:06Alan päivitykset
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low
10-15 12:29:00Alan päivitykset
$697 million liquidated across the market in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-15 05:12:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
Powell: Current economic growth may be better than expected, a rate cut in September is reasonable
10-14 20:24:00Alan päivitykset
Altcoins Fall Across the Board, SKYAI Drops Over 40% in 24h
10-14 19:19:00Alan päivitykset
Liquidations across the market rise to $624 million in the past 24 hours, over 210,000 traders liquidated

Kuumia uutisia

Miksi niin monet ihmiset edelleen häviävät rahaa nousumarkkinassa?

October 6, 2025

Bitcoinin Layer 2 -verkkojen nousu: Teknologian ymmärtäminen, joka muokkaa Bitcoinin tulevaisuutta vuonna 2025

October 6, 2025

Altcoinien aika 2025: Kun TOTAL3 saavuttaa uusia huippuja mutta salkkusi ei liiku

October 5, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ONTP-USD-laskin

Summa

ONTP
ONTP
USD
USD

1 ONTP = 0.00117 USD

Treidaa ONTP-rahaketta

ONTP/USDT
$0.00117
$0.00117$0.00117
+10.37%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu