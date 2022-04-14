Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ondo DeFAI (ONDOAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen tiedot DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation. Virallinen verkkosivusto: https://ondoai.org/ Valkoinen paperi: https://ondoai.gitbook.io/ondoai-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xFA1b1f13080857Bf373de0De93970c96d2C29FD0 Osta ONDOAI-rahaketta nyt!

Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 126.00K $ 126.00K $ 126.00K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 126.00K $ 126.00K $ 126.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0098 $ 0.0098 $ 0.0098 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000266271632180359 $ 0.000266271632180359 $ 0.000266271632180359 Nykyinen hinta: $ 0.000126 $ 0.000126 $ 0.000126 Lue lisää Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen hinnasta

Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ONDOAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ONDOAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ONDOAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ONDOAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ONDOAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ONDOAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ONDOAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen hintahistoria ONDOAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ONDOAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ONDOAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ONDOAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ONDOAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ONDOAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

