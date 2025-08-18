Lisätietoja ONDOAI-rahakkeesta

ONDOAI-rahakkeen hintatiedot

ONDOAI-rahakkeen valkoinen paperi

ONDOAI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ONDOAI-rahakkeen tokenomiikka

ONDOAI-rahakkeen hintaennuste

ONDOAI-rahakkeen historia

ONDOAI-osto-opas

ONDOAI/fiat-valuuttamuunnin

ONDOAI-rahakkeen spot

Ondo DeFAI-logo

Ondo DeFAI – hinta (ONDOAI)

1ONDOAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000188
$0.000188$0.000188
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Ondo DeFAI (ONDOAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:36:47 (UTC+8)

Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00018
$ 0.00018$ 0.00018
24 h:n matalin
$ 0.00025
$ 0.00025$ 0.00025
24 h:n korkein

$ 0.00018
$ 0.00018$ 0.00018

$ 0.00025
$ 0.00025$ 0.00025

$ 0.00961633659193479
$ 0.00961633659193479$ 0.00961633659193479

$ 0.000352756619616063
$ 0.000352756619616063$ 0.000352756619616063

0.00%

0.00%

-14.94%

-14.94%

Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000188. Viimeisen 24 tunnin aikana ONDOAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00018 ja korkeimmillaan $ 0.00025 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ONDOAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00961633659193479, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000352756619616063.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ONDOAI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -14.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.2512

$ 188.00K
$ 188.00K$ 188.00K

$ 26.15
$ 26.15$ 26.15

$ 188.00K
$ 188.00K$ 188.00K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Ondo DeFAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 188.00K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 26.15. ONDOAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 188.00K.

Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ondo DeFAI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000464-71.17%
60 päivää$ -0.000639-77.27%
90 päivää$ -0.000801-81.00%
Ondo DeFAI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ONDOAI-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ondo DeFAI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000464 (-71.17%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ondo DeFAI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ONDOAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000639 (-77.27%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ondo DeFAI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000801 (-81.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ondo DeFAI (ONDOAI)?

Tarkista Ondo DeFAI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ondo DeFAI (ONDOAI)

DeFAI tools paired with OndoUSD, the T-bill-backed stable asset that ensures financial stability, inflation-proof performance, and seamless scalability. Ondo DeFAI Is Bridging $24 Trillion T-Bill Market with the Multi-Trillion Dollar AI Market. Ondo DeFAI is the groundbreaking DeFAI Layer-2built on ONDO. Ondo DeFAI empowers users with inflation-proof AI agents & tools for seamless portfolio management, liquidity solutions, and scalable financial automation.

Ondo DeFAI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ondo DeFAI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ONDOAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ondo DeFAI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ondo DeFAI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ondo DeFAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ondo DeFAI (ONDOAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ondo DeFAI (ONDOAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ondo DeFAI-rahakkeelle.

Tarkista Ondo DeFAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen tokenomiikka

Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ONDOAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ondo DeFAI (ONDOAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ondo DeFAI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ondo DeFAI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Ondo DeFAI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ondo DeFAI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ondo DeFAI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ondo DeFAI”

Paljonko Ondo DeFAI (ONDOAI) on arvoltaan tänään?
ONDOAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000188 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ONDOAI-USD-parin nykyinen hinta?
ONDOAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000188. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ondo DeFAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ONDOAI markkina-arvo on $ 188.00K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ONDOAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ONDOAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli ONDOAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ONDOAI saavutti ATH-hinnaksi 0.00961633659193479 USD.
Mikä oli ONDOAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ONDOAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000352756619616063 USD.
Mikä on ONDOAI-rahakkeen treidausvolyymi?
ONDOAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 26.15 USD.
Nouseeko ONDOAI tänä vuonna korkeammalle?
ONDOAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ONDOAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:36:47 (UTC+8)

Ondo DeFAI (ONDOAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ONDOAI-USD-laskin

Summa

ONDOAI
ONDOAI
USD
USD

1 ONDOAI = 0.000188 USD

Treidaa ONDOAI-rahaketta

ONDOAIUSDT
$0.000188
$0.000188$0.000188
0.00%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu