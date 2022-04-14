Open Meta City (OMZ) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Open Meta City (OMZ) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen tiedot Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities. Virallinen verkkosivusto: https://openmeta.city Valkoinen paperi: https://openmetacity.gitbook.io Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xd7D9BaBf56A66dAFF2aC5dc96F7e886c05124676 Osta OMZ-rahaketta nyt!

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Open Meta City (OMZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.67M $ 7.67M $ 7.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 1 $ 1 $ 1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.024197755028998087 $ 0.024197755028998087 $ 0.024197755028998087 Nykyinen hinta: $ 0.03833 $ 0.03833 $ 0.03833 Lue lisää Open Meta City (OMZ) -rahakkeen hinnasta

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Open Meta City (OMZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OMZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OMZ-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OMZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OMZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OMZ-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Open Meta City (OMZ) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OMZ-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OMZ-rahakkeita MEXCistä nyt!

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen hintahistoria OMZ -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OMZ-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OMZ-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OMZ-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OMZ-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OMZ-rahakkeen hintaennuste nyt!

