Mikä on Open Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Open Meta City on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Open Meta City-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Lisäksi voit tehdä seuraavat:

- Tarkista OMZ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.

- Lue Open Meta City-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Open Meta City-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Open Meta City-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Open Meta City (OMZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Open Meta City (OMZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Open Meta City-rahakkeelle.

Tarkista Open Meta City-rahakkeen hintaennuste nyt!

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen tokenomiikka

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OMZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Open Meta City (OMZ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Open Meta City:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Open Meta City MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OMZ paikallisiin valuuttoihin

Kokeile Muunninta

Open Meta City-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Open Meta City toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Open Meta City” Paljonko Open Meta City (OMZ) on arvoltaan tänään? OMZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03876 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on OMZ-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.03876 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo OMZ -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Open Meta City-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen OMZ markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on OMZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? OMZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli OMZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? OMZ saavutti ATH-hinnaksi 0.3095626418388605 USD . Mikä oli OMZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? OMZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.024197755028998087 USD . Mikä on OMZ-rahakkeen treidausvolyymi? OMZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.13K USD . Nouseeko OMZ tänä vuonna korkeammalle? OMZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OMZ-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä? Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.