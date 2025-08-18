Open Meta City (OMZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03876. Viimeisen 24 tunnin aikana OMZ on vaihdellut alimmillaan $ 0.03874 ja korkeimmillaan $ 0.03891 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OMZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3095626418388605, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.024197755028998087.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OMZ on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.20% 24 tunnin aikana ja -3.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Open Meta City (OMZ) -rahakkeen markkinatiedot
No.4374
$ 0.00
$ 54.13K
$ 7.75M
0.00
200,000,000
200,000,000
0.00%
ETH
Open Meta City-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.13K. OMZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 200000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.75M.
Open Meta City (OMZ) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Open Meta City-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000777
-0.20%
30 päivää
$ -0.00126
-3.15%
60 päivää
$ -0.00161
-3.99%
90 päivää
$ -0.00136
-3.39%
Open Meta City-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään OMZ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000777 (-0.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Open Meta City 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00126 (-3.15%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Open Meta City-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OMZ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00161 (-3.99%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Open Meta City-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00136 (-3.39%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Open Meta City (OMZ)?
Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.
Open Meta City-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Open Meta City (OMZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Open Meta City (OMZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Open Meta City-rahakkeelle.
Open Meta City (OMZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OMZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
