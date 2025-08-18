Lisätietoja OMZ-rahakkeesta

Open Meta City-logo

Open Meta City – hinta (OMZ)

1OMZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03876
$0.03876$0.03876
-0.20%1D
USD
Reaaliaikainen Open Meta City (OMZ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:33:02 (UTC+8)

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03874
$ 0.03874$ 0.03874
24 h:n matalin
$ 0.03891
$ 0.03891$ 0.03891
24 h:n korkein

$ 0.03874
$ 0.03874$ 0.03874

$ 0.03891
$ 0.03891$ 0.03891

$ 0.3095626418388605
$ 0.3095626418388605$ 0.3095626418388605

$ 0.024197755028998087
$ 0.024197755028998087$ 0.024197755028998087

-0.06%

-0.20%

-3.03%

-3.03%

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03876. Viimeisen 24 tunnin aikana OMZ on vaihdellut alimmillaan $ 0.03874 ja korkeimmillaan $ 0.03891 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OMZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.3095626418388605, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.024197755028998087.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OMZ on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.20% 24 tunnin aikana ja -3.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen markkinatiedot

No.4374

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.13K
$ 54.13K$ 54.13K

$ 7.75M
$ 7.75M$ 7.75M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

ETH

Open Meta City-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.13K. OMZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 200000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.75M.

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Open Meta City-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000777-0.20%
30 päivää$ -0.00126-3.15%
60 päivää$ -0.00161-3.99%
90 päivää$ -0.00136-3.39%
Open Meta City-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OMZ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000777 (-0.20%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Open Meta City 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00126 (-3.15%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Open Meta City-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OMZ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00161 (-3.99%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Open Meta City-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00136 (-3.39%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Open Meta City (OMZ)?

Tarkista Open Meta City-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Open Meta City (OMZ)

Open Meta City is an Own to Earn (O2E) platform combining Web 2 and Web 3 to transform real estate and public engagement, aiming for mass adoption by appealing to users to enhance their digital and physical experiences through gamification, educational initiatives, and tokenization. It integrates virtual experiences with real-life elements and fosters a dynamic community where users can engage in various events and activities.

Open Meta City on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Open Meta City-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OMZ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Open Meta City-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Open Meta City-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Open Meta City-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Open Meta City (OMZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Open Meta City (OMZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Open Meta City-rahakkeelle.

Tarkista Open Meta City-rahakkeen hintaennuste nyt!

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen tokenomiikka

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OMZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Open Meta City (OMZ) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Open Meta City:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Open Meta City MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OMZ paikallisiin valuuttoihin

1 Open Meta City(OMZ) - VND
1,019.9694
1 Open Meta City(OMZ) - AUD
A$0.060078
1 Open Meta City(OMZ) - GBP
0.0286824
1 Open Meta City(OMZ) - EUR
0.0333336
1 Open Meta City(OMZ) - USD
$0.03876
1 Open Meta City(OMZ) - MYR
RM0.1635672
1 Open Meta City(OMZ) - TRY
1.5864468
1 Open Meta City(OMZ) - JPY
¥5.73648
1 Open Meta City(OMZ) - ARS
ARS$50.8659108
1 Open Meta City(OMZ) - RUB
3.1232808
1 Open Meta City(OMZ) - INR
3.3845232
1 Open Meta City(OMZ) - IDR
Rp635.4097344
1 Open Meta City(OMZ) - KRW
54.2857056
1 Open Meta City(OMZ) - PHP
2.2155216
1 Open Meta City(OMZ) - EGP
￡E.1.8794724
1 Open Meta City(OMZ) - BRL
R$0.2120172
1 Open Meta City(OMZ) - CAD
C$0.0534888
1 Open Meta City(OMZ) - BDT
4.7139912
1 Open Meta City(OMZ) - NGN
59.5388484
1 Open Meta City(OMZ) - COP
$156.29001
1 Open Meta City(OMZ) - ZAR
R.0.6872148
1 Open Meta City(OMZ) - UAH
1.5961368
1 Open Meta City(OMZ) - VES
Bs5.31012
1 Open Meta City(OMZ) - CLP
$37.5972
1 Open Meta City(OMZ) - PKR
Rs10.9272192
1 Open Meta City(OMZ) - KZT
20.8272984
1 Open Meta City(OMZ) - THB
฿1.2659016
1 Open Meta City(OMZ) - TWD
NT$1.1817924
1 Open Meta City(OMZ) - AED
د.إ0.1422492
1 Open Meta City(OMZ) - CHF
Fr0.031008
1 Open Meta City(OMZ) - HKD
HK$0.3027156
1 Open Meta City(OMZ) - AMD
֏14.833452
1 Open Meta City(OMZ) - MAD
.د.م0.3492276
1 Open Meta City(OMZ) - MXN
$0.7271376
1 Open Meta City(OMZ) - SAR
ريال0.14535
1 Open Meta City(OMZ) - PLN
0.1418616
1 Open Meta City(OMZ) - RON
лв0.168606
1 Open Meta City(OMZ) - SEK
kr0.3728712
1 Open Meta City(OMZ) - BGN
лв0.0651168
1 Open Meta City(OMZ) - HUF
Ft13.2284004
1 Open Meta City(OMZ) - CZK
0.819774
1 Open Meta City(OMZ) - KWD
د.ك0.0118218
1 Open Meta City(OMZ) - ILS
0.1321716
1 Open Meta City(OMZ) - AOA
Kz35.5270284
1 Open Meta City(OMZ) - BHD
.د.ب0.01461252
1 Open Meta City(OMZ) - BMD
$0.03876
1 Open Meta City(OMZ) - DKK
kr0.2488392
1 Open Meta City(OMZ) - HNL
L1.0190004
1 Open Meta City(OMZ) - MUR
1.7724948
1 Open Meta City(OMZ) - NAD
$0.6848892
1 Open Meta City(OMZ) - NOK
kr0.3945768
1 Open Meta City(OMZ) - NZD
$0.0662796
1 Open Meta City(OMZ) - PAB
B/.0.03876
1 Open Meta City(OMZ) - PGK
K0.1604664
1 Open Meta City(OMZ) - QAR
ر.ق0.1410864
1 Open Meta City(OMZ) - RSD
дин.3.9104964

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Open Meta City toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Open Meta City-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Open Meta City”

Paljonko Open Meta City (OMZ) on arvoltaan tänään?
OMZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03876 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OMZ-USD-parin nykyinen hinta?
OMZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03876. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Open Meta City-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OMZ markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OMZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OMZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli OMZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OMZ saavutti ATH-hinnaksi 0.3095626418388605 USD.
Mikä oli OMZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OMZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.024197755028998087 USD.
Mikä on OMZ-rahakkeen treidausvolyymi?
OMZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.13K USD.
Nouseeko OMZ tänä vuonna korkeammalle?
OMZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OMZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:33:02 (UTC+8)

Open Meta City (OMZ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 OMZ = 0.03876 USD

