Doge Eat Doge (OMNOM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Doge Eat Doge (OMNOM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Doge Eat Doge (OMNOM) -rahakkeen tiedot Doge Eat Doge (OMNOM) - the SHIB killer; the first meme token in its rightful home on Dogechain. Virallinen verkkosivusto: https://omnomtoken.dog/ Block Explorer: https://explorer.dogechain.dog/token/0xe3fcA919883950c5cD468156392a6477Ff5d18de Osta OMNOM-rahaketta nyt!

Doge Eat Doge (OMNOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Doge Eat Doge (OMNOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Kokonaistarjonta: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 310.00T $ 310.00T $ 310.00T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.29M $ 15.29M $ 15.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000275 $ 0.000000275 $ 0.000000275 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 $ 0.000000000391902867 Nykyinen hinta: $ 0.0000000152913 $ 0.0000000152913 $ 0.0000000152913 Lue lisää Doge Eat Doge (OMNOM) -rahakkeen hinnasta

Doge Eat Doge (OMNOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Doge Eat Doge (OMNOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OMNOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OMNOM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OMNOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OMNOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OMNOM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Doge Eat Doge (OMNOM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OMNOM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OMNOM-rahakkeita MEXCistä nyt!

Doge Eat Doge (OMNOM) -rahakkeen hintahistoria OMNOM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OMNOM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OMNOM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OMNOM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OMNOM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OMNOM-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!