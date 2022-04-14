OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu OMNIA Protocol (OMNIA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen tiedot

OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.

Virallinen verkkosivusto:
https://omniatech.io
Valkoinen paperi:
https://whitepaper.omniatech.io
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x2e7e487d84b5baba5878a9833fb394bc89633fd7

OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 959.00K
$ 959.00K$ 959.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.9103
$ 1.9103$ 1.9103
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.009372433161656861
$ 0.009372433161656861$ 0.009372433161656861
Nykyinen hinta:
$ 0.00959
$ 0.00959$ 0.00959

OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OMNIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OMNIA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OMNIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OMNIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OMNIA-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OMNIA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen hintahistoria

OMNIA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

OMNIA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OMNIA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OMNIA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.