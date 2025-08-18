OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01038
$ 0.01038$ 0.01038
24 h:n matalin
$ 0.01091
$ 0.01091$ 0.01091
24 h:n korkein
$ 0.01038
$ 0.01038$ 0.01038
$ 0.01091
$ 0.01091$ 0.01091
$ 1.8747107834267112
$ 1.8747107834267112$ 1.8747107834267112
$ 0.009806292836582667
$ 0.009806292836582667$ 0.009806292836582667
+0.09%
+0.09%
-9.65%
-9.65%
OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0104. Viimeisen 24 tunnin aikana OMNIA on vaihdellut alimmillaan $ 0.01038 ja korkeimmillaan $ 0.01091 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OMNIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.8747107834267112, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.009806292836582667.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OMNIA on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, +0.09% 24 tunnin aikana ja -9.65% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen markkinatiedot
No.4571
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 9.73K
$ 9.73K$ 9.73K
$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M
0.00
0.00 0.00
100,000,000
100,000,000 100,000,000
100,000,000
100,000,000 100,000,000
0.00%
ETH
OMNIA Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.73K. OMNIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.04M.
OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän OMNIA Protocol-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.0000094
+0.09%
30 päivää
$ -0.00761
-42.26%
60 päivää
$ -0.0028
-21.22%
90 päivää
$ -0.0104
-50.00%
OMNIA Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään OMNIA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000094 (+0.09%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
OMNIA Protocol 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00761 (-42.26%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
OMNIA Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OMNIA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0028 (-21.22%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
OMNIA Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0104 (-50.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle OMNIA Protocol (OMNIA)?
OMNIA Protocol is an RPC provider that prioritizes dePIN and aggregation. Through the use of MEV strategies, we enable users and B2C platforms in Web3, including wallets, dApps, and DEXes, to benefit from infrastructure monetization. OMNIA Protocol has your back, protects you from front-running or even scam attempts in real time.
OMNIA Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja OMNIA Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista OMNIA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue OMNIA Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään OMNIA Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
OMNIA Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon OMNIA Protocol (OMNIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OMNIA Protocol (OMNIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OMNIA Protocol-rahakkeelle.
OMNIA Protocol (OMNIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OMNIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
OMNIA Protocol (OMNIA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa OMNIA Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa OMNIA Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.