Omni Network (OMNI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Omni Network (OMNI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Omni Network (OMNI) -rahakkeen tiedot

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

Virallinen verkkosivusto:
https://omni.network/
Valkoinen paperi:
https://docs.omni.network/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4

Omni Network (OMNI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Omni Network (OMNI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 129.29M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 34.47M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 375.10M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 49.48
Kaikkien aikojen alin:
$ 1.3721862533418974
Nykyinen hinta:
$ 3.751
Omni Network (OMNI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Omni Network (OMNI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OMNI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OMNI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OMNI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OMNI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OMNI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Omni Network (OMNI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OMNI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Omni Network (OMNI) -rahakkeen hintahistoria

OMNI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

OMNI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OMNI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OMNI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.