Omni Network (OMNI) -rahakkeen tiedot Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers. Virallinen verkkosivusto: https://omni.network/ Valkoinen paperi: https://docs.omni.network/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x36e66fbbce51e4cd5bd3c62b637eb411b18949d4 Osta OMNI-rahaketta nyt!

Omni Network (OMNI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Omni Network (OMNI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 129.29M $ 129.29M $ 129.29M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 34.47M $ 34.47M $ 34.47M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 375.10M $ 375.10M $ 375.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 49.48 $ 49.48 $ 49.48 Kaikkien aikojen alin: $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 $ 1.3721862533418974 Nykyinen hinta: $ 3.751 $ 3.751 $ 3.751 Lue lisää Omni Network (OMNI) -rahakkeen hinnasta

Omni Network (OMNI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Omni Network (OMNI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OMNI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OMNI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OMNI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OMNI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OMNI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Omni Network (OMNI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OMNI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OMNI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Omni Network (OMNI) -rahakkeen hintahistoria OMNI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OMNI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OMNI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OMNI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OMNI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OMNI-rahakkeen hintaennuste nyt!

