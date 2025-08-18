Omni Network (OMNI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.652. Viimeisen 24 tunnin aikana OMNI on vaihdellut alimmillaan $ 3.59 ja korkeimmillaan $ 3.793 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OMNI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 29.92704350233133, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.3721862533418974.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OMNI on muuttunut +0.49% viimeisen tunnin aikana, +0.66% 24 tunnin aikana ja -8.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Omni Network (OMNI) -rahakkeen markkinatiedot
$ 125.88M
$ 1.64M
$ 365.20M
34.47M
100,000,000
Omni Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 125.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.64M. OMNI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.47M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 365.20M.
Omni Network (OMNI) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Omni Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.02395
+0.66%
30 päivää
$ +1.059
+40.84%
60 päivää
$ +2.196
+150.82%
90 päivää
$ +0.801
+28.09%
Omni Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään OMNI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02395 (+0.66%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Omni Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +1.059 (+40.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Omni Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OMNI-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.196 (+150.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Omni Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.801 (+28.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Omni Network (OMNI)?
Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.
Omni Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Omni Network (OMNI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Omni Network (OMNI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Omni Network-rahakkeelle.
Omni Network (OMNI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OMNI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Omni Network (OMNI) -ostamisen perusteet
