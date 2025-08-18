Lisätietoja OMNI-rahakkeesta

OMNI-rahakkeen hintatiedot

OMNI-rahakkeen valkoinen paperi

OMNI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OMNI-rahakkeen tokenomiikka

OMNI-rahakkeen hintaennuste

OMNI-rahakkeen historia

OMNI-osto-opas

OMNI/fiat-valuuttamuunnin

OMNI-rahakkeen spot

OMNI-rahakkeen USDT-M-futuurit

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Omni Network-logo

Omni Network – hinta (OMNI)

1OMNI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.652
$3.652$3.652
+0.66%1D
USD
Reaaliaikainen Omni Network (OMNI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:13:32 (UTC+8)

Omni Network (OMNI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.59
$ 3.59$ 3.59
24 h:n matalin
$ 3.793
$ 3.793$ 3.793
24 h:n korkein

$ 3.59
$ 3.59$ 3.59

$ 3.793
$ 3.793$ 3.793

$ 29.92704350233133
$ 29.92704350233133$ 29.92704350233133

$ 1.3721862533418974
$ 1.3721862533418974$ 1.3721862533418974

+0.49%

+0.66%

-8.11%

-8.11%

Omni Network (OMNI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 3.652. Viimeisen 24 tunnin aikana OMNI on vaihdellut alimmillaan $ 3.59 ja korkeimmillaan $ 3.793 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OMNI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 29.92704350233133, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.3721862533418974.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OMNI on muuttunut +0.49% viimeisen tunnin aikana, +0.66% 24 tunnin aikana ja -8.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Omni Network (OMNI) -rahakkeen markkinatiedot

No.311

$ 125.88M
$ 125.88M$ 125.88M

$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M

$ 365.20M
$ 365.20M$ 365.20M

34.47M
34.47M 34.47M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Omni Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 125.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.64M. OMNI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.47M ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 365.20M.

Omni Network (OMNI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Omni Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.02395+0.66%
30 päivää$ +1.059+40.84%
60 päivää$ +2.196+150.82%
90 päivää$ +0.801+28.09%
Omni Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OMNI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02395 (+0.66%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Omni Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +1.059 (+40.84%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Omni Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OMNI-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.196 (+150.82%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Omni Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.801 (+28.09%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Omni Network (OMNI)?

Tarkista Omni Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Omni Network (OMNI)

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

Omni Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Omni Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OMNI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Omni Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Omni Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Omni Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Omni Network (OMNI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Omni Network (OMNI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Omni Network-rahakkeelle.

Tarkista Omni Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Omni Network (OMNI) -rahakkeen tokenomiikka

Omni Network (OMNI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OMNI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Omni Network (OMNI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Omni Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Omni Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OMNI paikallisiin valuuttoihin

1 Omni Network(OMNI) - VND
96,102.38
1 Omni Network(OMNI) - AUD
A$5.6606
1 Omni Network(OMNI) - GBP
2.70248
1 Omni Network(OMNI) - EUR
3.14072
1 Omni Network(OMNI) - USD
$3.652
1 Omni Network(OMNI) - MYR
RM15.41144
1 Omni Network(OMNI) - TRY
149.47636
1 Omni Network(OMNI) - JPY
¥540.496
1 Omni Network(OMNI) - ARS
ARS$4,798.94712
1 Omni Network(OMNI) - RUB
294.24164
1 Omni Network(OMNI) - INR
318.71004
1 Omni Network(OMNI) - IDR
Rp59,868.84288
1 Omni Network(OMNI) - KRW
5,114.84512
1 Omni Network(OMNI) - PHP
208.78484
1 Omni Network(OMNI) - EGP
￡E.177.04896
1 Omni Network(OMNI) - BRL
R$19.97644
1 Omni Network(OMNI) - CAD
C$5.03976
1 Omni Network(OMNI) - BDT
444.15624
1 Omni Network(OMNI) - NGN
5,609.80068
1 Omni Network(OMNI) - COP
$14,725.777
1 Omni Network(OMNI) - ZAR
R.64.71344
1 Omni Network(OMNI) - UAH
150.38936
1 Omni Network(OMNI) - VES
Bs500.324
1 Omni Network(OMNI) - CLP
$3,542.44
1 Omni Network(OMNI) - PKR
Rs1,029.57184
1 Omni Network(OMNI) - KZT
1,962.36568
1 Omni Network(OMNI) - THB
฿119.27432
1 Omni Network(OMNI) - TWD
NT$111.386
1 Omni Network(OMNI) - AED
د.إ13.40284
1 Omni Network(OMNI) - CHF
Fr2.9216
1 Omni Network(OMNI) - HKD
HK$28.52212
1 Omni Network(OMNI) - AMD
֏1,397.6204
1 Omni Network(OMNI) - MAD
.د.م32.90452
1 Omni Network(OMNI) - MXN
$68.51152
1 Omni Network(OMNI) - SAR
ريال13.695
1 Omni Network(OMNI) - PLN
13.36632
1 Omni Network(OMNI) - RON
лв15.8862
1 Omni Network(OMNI) - SEK
kr35.13224
1 Omni Network(OMNI) - BGN
лв6.13536
1 Omni Network(OMNI) - HUF
Ft1,246.82932
1 Omni Network(OMNI) - CZK
77.27632
1 Omni Network(OMNI) - KWD
د.ك1.11386
1 Omni Network(OMNI) - ILS
12.45332
1 Omni Network(OMNI) - AOA
Kz3,347.38668
1 Omni Network(OMNI) - BHD
.د.ب1.376804
1 Omni Network(OMNI) - BMD
$3.652
1 Omni Network(OMNI) - DKK
kr23.48236
1 Omni Network(OMNI) - HNL
L96.01108
1 Omni Network(OMNI) - MUR
167.00596
1 Omni Network(OMNI) - NAD
$64.53084
1 Omni Network(OMNI) - NOK
kr37.17736
1 Omni Network(OMNI) - NZD
$6.24492
1 Omni Network(OMNI) - PAB
B/.3.652
1 Omni Network(OMNI) - PGK
K15.11928
1 Omni Network(OMNI) - QAR
ر.ق13.29328
1 Omni Network(OMNI) - RSD
дин.368.45028

Omni Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Omni Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Omni Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Omni Network”

Paljonko Omni Network (OMNI) on arvoltaan tänään?
OMNI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.652 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OMNI-USD-parin nykyinen hinta?
OMNI -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.652. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Omni Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OMNI markkina-arvo on $ 125.88M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OMNI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OMNI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.47M USD.
Mikä oli OMNI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OMNI saavutti ATH-hinnaksi 29.92704350233133 USD.
Mikä oli OMNI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OMNI-rahakkeen ATL-hinta oli 1.3721862533418974 USD.
Mikä on OMNI-rahakkeen treidausvolyymi?
OMNI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.64M USD.
Nouseeko OMNI tänä vuonna korkeammalle?
OMNI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OMNI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:13:32 (UTC+8)

Omni Network (OMNI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

OMNI-USD-laskin

Summa

OMNI
OMNI
USD
USD

1 OMNI = 3.652 USD

Treidaa OMNI-rahaketta

OMNIUSDT
$3.652
$3.652$3.652
+0.60%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu