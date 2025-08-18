Mikä on Omni Network (OMNI)

Omni is an Ethereum-native interoperability protocol that establishes low latency communications between all Ethereum rollups. Omni offers a secure, performant, and globally compatible architecture that presents Ethereum as a single, unified operating system to both users and developers.

Omni Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Omni Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.



Omni Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Omni Network (OMNI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Omni Network (OMNI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Omni Network-rahakkeelle.

Omni Network (OMNI) -rahakkeen tokenomiikka

Omni Network (OMNI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OMNI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Etsitkö tapaa Omni Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Omni Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Omni Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Omni Network” Paljonko Omni Network (OMNI) on arvoltaan tänään? OMNI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.652 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on OMNI-USD-parin nykyinen hinta? $ 3.652 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo OMNI -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Omni Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen OMNI markkina-arvo on $ 125.88M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on OMNI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? OMNI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 34.47M USD . Mikä oli OMNI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? OMNI saavutti ATH-hinnaksi 29.92704350233133 USD . Mikä oli OMNI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? OMNI-rahakkeen ATL-hinta oli 1.3721862533418974 USD . Mikä on OMNI-rahakkeen treidausvolyymi? OMNI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.64M USD . Nouseeko OMNI tänä vuonna korkeammalle? OMNI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OMNI-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

