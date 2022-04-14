OMN (OMN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OMN (OMN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OMN (OMN) -rahakkeen tiedot Omega Network is an innovative proof of networking social chain designed to create a secure, high-performance, and stable decentralized social platform. Virallinen verkkosivusto: https://omtch.com/ Block Explorer: https://explorer.omtch.com/ Osta OMN-rahaketta nyt!

OMN (OMN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OMN (OMN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 965.15M $ 965.15M $ 965.15M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 157.43K $ 157.43K $ 157.43K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.11999 $ 0.11999 $ 0.11999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000104030541970043 $ 0.000104030541970043 $ 0.000104030541970043 Nykyinen hinta: $ 0.0001623 $ 0.0001623 $ 0.0001623 Lue lisää OMN (OMN) -rahakkeen hinnasta

OMN (OMN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OMN (OMN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OMN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OMN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OMN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OMN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OMN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OMN (OMN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OMN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OMN-rahakkeita MEXCistä nyt!

OMN (OMN) -rahakkeen hintahistoria OMN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OMN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OMN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OMN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OMN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OMN-rahakkeen hintaennuste nyt!

