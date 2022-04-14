ECOMI (OMI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ECOMI (OMI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ECOMI (OMI) -rahakkeen tiedot The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem. Virallinen verkkosivusto: https://ecomi.notion.site/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1UNE-EvjuMIaWJUfvF3qQiTe0OKLFAJXV/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xeD35af169aF46a02eE13b9d79Eb57d6D68C1749e Osta OMI-rahaketta nyt!

ECOMI (OMI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ECOMI (OMI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 59.27M $ 59.27M $ 59.27M Kokonaistarjonta: $ 305.28B $ 305.28B $ 305.28B Kierrossa oleva tarjonta: $ 279.56B $ 279.56B $ 279.56B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 64.72M $ 64.72M $ 64.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0009205 $ 0.0009205 $ 0.0009205 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 $ 0.000175268662542023 Nykyinen hinta: $ 0.000212 $ 0.000212 $ 0.000212 Lue lisää ECOMI (OMI) -rahakkeen hinnasta

ECOMI (OMI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ECOMI (OMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OMI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OMI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OMI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OMI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ECOMI (OMI) -rahakkeen hintahistoria OMI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OMI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OMI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OMI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OMI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OMI-rahakkeen hintaennuste nyt!

