Lisätietoja OIK-rahakkeesta

OIK-rahakkeen hintatiedot

OIK-rahakkeen valkoinen paperi

OIK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OIK-rahakkeen tokenomiikka

OIK-rahakkeen hintaennuste

OIK-rahakkeen historia

OIK-osto-opas

OIK/fiat-valuuttamuunnin

OIK-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Space Nation-logo

Space Nation – hinta (OIK)

1OIK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.05007
$0.05007$0.05007
-0.03%1D
USD
Reaaliaikainen Space Nation (OIK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:24:52 (UTC+8)

Space Nation (OIK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.04969
$ 0.04969$ 0.04969
24 h:n matalin
$ 0.051
$ 0.051$ 0.051
24 h:n korkein

$ 0.04969
$ 0.04969$ 0.04969

$ 0.051
$ 0.051$ 0.051

$ 0.1858532899761135
$ 0.1858532899761135$ 0.1858532899761135

$ 0.01431035188800632
$ 0.01431035188800632$ 0.01431035188800632

+0.20%

-0.03%

-0.12%

-0.12%

Space Nation (OIK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0501. Viimeisen 24 tunnin aikana OIK on vaihdellut alimmillaan $ 0.04969 ja korkeimmillaan $ 0.051 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1858532899761135, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01431035188800632.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OIK on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja -0.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Space Nation (OIK) -rahakkeen markkinatiedot

No.1121

$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M

$ 49.36K
$ 49.36K$ 49.36K

$ 50.10M
$ 50.10M$ 50.10M

216.89M
216.89M 216.89M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.68%

ETH

Space Nation-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 49.36K. OIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 216.89M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 50.10M.

Space Nation (OIK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Space Nation-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000015-0.03%
30 päivää$ +0.00016+0.32%
60 päivää$ -0.02007-28.61%
90 päivää$ -0.01424-22.14%
Space Nation-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OIK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000015 (-0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Space Nation 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00016 (+0.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Space Nation-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OIK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02007 (-28.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Space Nation-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01424 (-22.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Space Nation (OIK)?

Tarkista Space Nation-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Space Nation (OIK)

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.

Space Nation on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Space Nation-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OIK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Space Nation-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Space Nation-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Space Nation-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Space Nation (OIK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Space Nation (OIK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Space Nation-rahakkeelle.

Tarkista Space Nation-rahakkeen hintaennuste nyt!

Space Nation (OIK) -rahakkeen tokenomiikka

Space Nation (OIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OIK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Space Nation (OIK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Space Nation:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Space Nation MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OIK paikallisiin valuuttoihin

1 Space Nation(OIK) - VND
1,318.3815
1 Space Nation(OIK) - AUD
A$0.077655
1 Space Nation(OIK) - GBP
0.037074
1 Space Nation(OIK) - EUR
0.043086
1 Space Nation(OIK) - USD
$0.0501
1 Space Nation(OIK) - MYR
RM0.211422
1 Space Nation(OIK) - TRY
2.050593
1 Space Nation(OIK) - JPY
¥7.4148
1 Space Nation(OIK) - ARS
ARS$65.834406
1 Space Nation(OIK) - RUB
4.036557
1 Space Nation(OIK) - INR
4.372227
1 Space Nation(OIK) - IDR
Rp821.311344
1 Space Nation(OIK) - KRW
70.168056
1 Space Nation(OIK) - PHP
2.864718
1 Space Nation(OIK) - EGP
￡E.2.428848
1 Space Nation(OIK) - BRL
R$0.274047
1 Space Nation(OIK) - CAD
C$0.069639
1 Space Nation(OIK) - BDT
6.093162
1 Space Nation(OIK) - NGN
77.076846
1 Space Nation(OIK) - COP
$202.015725
1 Space Nation(OIK) - ZAR
R.0.887772
1 Space Nation(OIK) - UAH
2.063118
1 Space Nation(OIK) - VES
Bs6.8637
1 Space Nation(OIK) - CLP
$48.597
1 Space Nation(OIK) - PKR
Rs14.124192
1 Space Nation(OIK) - KZT
26.920734
1 Space Nation(OIK) - THB
฿1.636266
1 Space Nation(OIK) - TWD
NT$1.528551
1 Space Nation(OIK) - AED
د.إ0.183867
1 Space Nation(OIK) - CHF
Fr0.04008
1 Space Nation(OIK) - HKD
HK$0.391281
1 Space Nation(OIK) - AMD
֏19.17327
1 Space Nation(OIK) - MAD
.د.م0.451401
1 Space Nation(OIK) - MXN
$0.939876
1 Space Nation(OIK) - SAR
ريال0.187875
1 Space Nation(OIK) - PLN
0.183366
1 Space Nation(OIK) - RON
лв0.217935
1 Space Nation(OIK) - SEK
kr0.481962
1 Space Nation(OIK) - BGN
лв0.084168
1 Space Nation(OIK) - HUF
Ft17.110653
1 Space Nation(OIK) - CZK
1.061118
1 Space Nation(OIK) - KWD
د.ك0.0152805
1 Space Nation(OIK) - ILS
0.170841
1 Space Nation(OIK) - AOA
Kz45.921159
1 Space Nation(OIK) - BHD
.د.ب0.0188376
1 Space Nation(OIK) - BMD
$0.0501
1 Space Nation(OIK) - DKK
kr0.322143
1 Space Nation(OIK) - HNL
L1.317129
1 Space Nation(OIK) - MUR
2.291073
1 Space Nation(OIK) - NAD
$0.885267
1 Space Nation(OIK) - NOK
kr0.509517
1 Space Nation(OIK) - NZD
$0.085671
1 Space Nation(OIK) - PAB
B/.0.0501
1 Space Nation(OIK) - PGK
K0.207414
1 Space Nation(OIK) - QAR
ر.ق0.182364
1 Space Nation(OIK) - RSD
дин.5.058597

Space Nation-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Space Nation toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Space Nation-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Space Nation”

Paljonko Space Nation (OIK) on arvoltaan tänään?
OIK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0501 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OIK-USD-parin nykyinen hinta?
OIK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0501. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Space Nation-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OIK markkina-arvo on $ 10.87M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 216.89M USD.
Mikä oli OIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OIK saavutti ATH-hinnaksi 0.1858532899761135 USD.
Mikä oli OIK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OIK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01431035188800632 USD.
Mikä on OIK-rahakkeen treidausvolyymi?
OIK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 49.36K USD.
Nouseeko OIK tänä vuonna korkeammalle?
OIK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OIK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:24:52 (UTC+8)

Space Nation (OIK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

OIK-USD-laskin

Summa

OIK
OIK
USD
USD

1 OIK = 0.0501 USD

Treidaa OIK-rahaketta

OIKUSDT
$0.05007
$0.05007$0.05007
-0.01%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu