Space Nation (OIK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0501. Viimeisen 24 tunnin aikana OIK on vaihdellut alimmillaan $ 0.04969 ja korkeimmillaan $ 0.051 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1858532899761135, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01431035188800632.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OIK on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja -0.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Space Nation (OIK) -rahakkeen markkinatiedot
$ 10.87M
$ 49.36K
$ 50.10M
216.89M
1,000,000,000
1,000,000,000
21.68%
Space Nation-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 49.36K. OIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 216.89M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 50.10M.
Space Nation (OIK) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Space Nation-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000015
-0.03%
30 päivää
$ +0.00016
+0.32%
60 päivää
$ -0.02007
-28.61%
90 päivää
$ -0.01424
-22.14%
Space Nation-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään OIK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000015 (-0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Space Nation 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00016 (+0.32%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Space Nation-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OIK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.02007 (-28.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Space Nation-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.01424 (-22.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Space Nation (OIK)?
Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop.
At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.
Space Nation-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Space Nation (OIK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Space Nation (OIK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Space Nation-rahakkeelle.
Space Nation (OIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OIK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Space Nation (OIK) -ostamisen perusteet
