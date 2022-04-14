OGPU (OGPU) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OGPU (OGPU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OGPU (OGPU) -rahakkeen tiedot The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers. Virallinen verkkosivusto: https://opengpu.network/ Valkoinen paperi: https://opengpu.network/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://ogpuscan.io/ Osta OGPU-rahaketta nyt!

OGPU (OGPU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OGPU (OGPU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 19.64M $ 19.64M $ 19.64M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.378 $ 0.378 $ 0.378 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05277848051269474 $ 0.05277848051269474 $ 0.05277848051269474 Nykyinen hinta: $ 0.164 $ 0.164 $ 0.164 Lue lisää OGPU (OGPU) -rahakkeen hinnasta

OGPU (OGPU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OGPU (OGPU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OGPU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OGPU-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OGPU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OGPU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

OGPU (OGPU) -rahakkeen hintahistoria OGPU -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OGPU-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OGPU-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OGPU-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OGPU-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OGPU-rahakkeen hintaennuste nyt!

