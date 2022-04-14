Oggy inu (OGGYETH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Oggy inu (OGGYETH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Oggy inu (OGGYETH) -rahakkeen tiedot Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. Virallinen verkkosivusto: https://oggyinu.com/ Valkoinen paperi: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af Osta OGGYETH-rahaketta nyt!

Oggy inu (OGGYETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Oggy inu (OGGYETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 34.08K $ 34.08K $ 34.08K Kokonaistarjonta: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B Kierrossa oleva tarjonta: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 71.11K $ 71.11K $ 71.11K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00002336 $ 0.00002336 $ 0.00002336 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 Nykyinen hinta: $ 0.0000001693 $ 0.0000001693 $ 0.0000001693 Lue lisää Oggy inu (OGGYETH) -rahakkeen hinnasta

Oggy inu (OGGYETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Oggy inu (OGGYETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OGGYETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OGGYETH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OGGYETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OGGYETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

