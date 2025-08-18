Oggy inu (OGGYETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000001889. Viimeisen 24 tunnin aikana OGGYETH on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000017 ja korkeimmillaan $ 0.000000189 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OGGYETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.000029866130018522, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000000055800536439.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OGGYETH on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -0.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Oggy inu (OGGYETH) -rahakkeen markkinatiedot
No.2899
$ 38.02K
$ 17.65
$ 79.34K
201.27B
420,000,000,000
201,272,222,574.11108
47.92%
ETH
Oggy inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.02K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 17.65. OGGYETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 201.27B ja sen kokonaistarjonta on 201272222574.11108. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 79.34K.
Oggy inu (OGGYETH) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Oggy inu-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.0000000109
-5.46%
60 päivää
$ +0.0000000641
+51.36%
90 päivää
$ -0.0000000111
-5.55%
Oggy inu-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään OGGYETH-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Oggy inu 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000000109 (-5.46%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Oggy inu-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OGGYETH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000000641 (+51.36%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Oggy inu-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0000000111 (-5.55%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Oggy inu (OGGYETH)?
Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.
Oggy inu on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Oggy inu-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista OGGYETH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Oggy inu-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Oggy inu-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Oggy inu-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Oggy inu (OGGYETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Oggy inu (OGGYETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Oggy inu-rahakkeelle.
Oggy inu (OGGYETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OGGYETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Oggy inu (OGGYETH) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Oggy inu:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Oggy inu MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.