OGCommunity (OGC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OGCommunity (OGC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OGCommunity (OGC) -rahakkeen tiedot OGCommunity is a convenient platform where users from all over the world can communicate, share experience, grow and earn. Users can not only find information about new games, streams, tournaments and other interesting events, but also influence the development of these projects. Virallinen verkkosivusto: https://ogcom.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6b01679d4c2f8e34ffab2b822f58d0e6aeebd441 Osta OGC-rahaketta nyt!

OGCommunity (OGC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OGCommunity (OGC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 16.76K $ 16.76K $ 16.76K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.02782 $ 0.02782 $ 0.02782 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000010238166089713 $ 0.000010238166089713 $ 0.000010238166089713 Nykyinen hinta: $ 0.00001862 $ 0.00001862 $ 0.00001862 Lue lisää OGCommunity (OGC) -rahakkeen hinnasta

OGCommunity (OGC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OGCommunity (OGC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OGC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OGC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OGC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OGC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OGC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OGCommunity (OGC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OGC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OGC-rahakkeita MEXCistä nyt!

OGCommunity (OGC) -rahakkeen hintahistoria OGC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OGC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OGC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OGC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OGC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OGC-rahakkeen hintaennuste nyt!

