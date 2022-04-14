Omnity Network (OCT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Omnity Network (OCT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Omnity Network (OCT) -rahakkeen tiedot The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders. Virallinen verkkosivusto: https://www.omnity.network/ Valkoinen paperi: https://docs.google.com/document/d/10RSrGfj2Z-LmVhuAXX0Jon-9P9CO6k5ZNfS2hrQB72I/edit?tab=t.0#heading=h.5qlvro4pcib6 Block Explorer: https://explorer.omnity.network/ Osta OCT-rahaketta nyt!

Omnity Network (OCT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Omnity Network (OCT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.92M $ 9.92M $ 9.92M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 9.92M $ 9.92M $ 9.92M Kaikkien aikojen korkein: $ 6.991 $ 6.991 $ 6.991 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 Nykyinen hinta: $ 0.09921 $ 0.09921 $ 0.09921 Lue lisää Omnity Network (OCT) -rahakkeen hinnasta

Omnity Network (OCT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Omnity Network (OCT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OCT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OCT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OCT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OCT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OCT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Omnity Network (OCT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OCT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OCT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Omnity Network (OCT) -rahakkeen hintahistoria OCT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OCT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OCT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OCT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OCT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OCT-rahakkeen hintaennuste nyt!

