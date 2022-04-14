Omnity Network (OCT) -rahakkeen tokenomiikka

Omnity Network (OCT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Omnity Network (OCT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Omnity Network (OCT) -rahakkeen tiedot

The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.omnity.network/
Valkoinen paperi:
https://docs.google.com/document/d/10RSrGfj2Z-LmVhuAXX0Jon-9P9CO6k5ZNfS2hrQB72I/edit?tab=t.0#heading=h.5qlvro4pcib6
Block Explorer:
https://explorer.omnity.network/

Omnity Network (OCT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Omnity Network (OCT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 9.92M
$ 9.92M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 9.92M
$ 9.92M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 6.991
$ 6.991
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.03422018341808665
$ 0.03422018341808665
Nykyinen hinta:
$ 0.09921
$ 0.09921

Omnity Network (OCT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Omnity Network (OCT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OCT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OCT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OCT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OCT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OCT-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Omnity Network (OCT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OCT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Omnity Network (OCT) -rahakkeen hintahistoria

OCT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

OCT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OCT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OCT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

