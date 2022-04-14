Orchai (OCH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Orchai (OCH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Orchai (OCH) -rahakkeen tiedot Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms. Virallinen verkkosivusto: https://orchai.io Valkoinen paperi: https://docs.orchai.io/whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x19373ecbb4b8cc2253d70f2a246fa299303227ba Osta OCH-rahaketta nyt!

Orchai (OCH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Orchai (OCH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 988.00K $ 988.00K $ 988.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03980542053345104 $ 0.03980542053345104 $ 0.03980542053345104 Nykyinen hinta: $ 0.0494 $ 0.0494 $ 0.0494 Lue lisää Orchai (OCH) -rahakkeen hinnasta

Orchai (OCH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Orchai (OCH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OCH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OCH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OCH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OCH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

