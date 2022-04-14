ORBOFI (OBI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ORBOFI (OBI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ORBOFI (OBI) -rahakkeen tiedot Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3. Virallinen verkkosivusto: https://www.orbofi.com/ Valkoinen paperi: https://wiki.orbofi.com/learn Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873 Osta OBI-rahaketta nyt!

ORBOFI (OBI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ORBOFI (OBI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 749.85K $ 749.85K $ 749.85K Kokonaistarjonta: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000592077223243982 $ 0.000592077223243982 $ 0.000592077223243982 Nykyinen hinta: $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 Lue lisää ORBOFI (OBI) -rahakkeen hinnasta

ORBOFI (OBI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ORBOFI (OBI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OBI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OBI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OBI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OBI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OBI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ORBOFI (OBI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OBI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OBI-rahakkeita MEXCistä nyt!

ORBOFI (OBI) -rahakkeen hintahistoria OBI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OBI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OBI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OBI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OBI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OBI-rahakkeen hintaennuste nyt!

