Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen tiedot As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits. Virallinen verkkosivusto: https://www.gesia.io Valkoinen paperi: https://gesia-project-whitepaper-en.gesia.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x719deb67fec9b4c7233b0cf6415f5dc80b6c62d3 Osta NZC-rahaketta nyt!

Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 101.55M $ 101.55M $ 101.55M Kaikkien aikojen korkein: $ 5 $ 5 $ 5 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.02031 $ 0.02031 $ 0.02031 Lue lisää Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen hinnasta

Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NZC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NZC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NZC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NZC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NZC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NZC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NZC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen hintahistoria NZC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NZC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NZC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NZC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NZC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NZC-rahakkeen hintaennuste nyt!

