Net Zero Climate-logo

Net Zero Climate – hinta (NZC)

1NZC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02035
$0.02035$0.02035
+0.24%1D
USD
Reaaliaikainen Net Zero Climate (NZC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:12:49 (UTC+8)

Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0203
$ 0.0203$ 0.0203
24 h:n matalin
$ 0.02035
$ 0.02035$ 0.02035
24 h:n korkein

$ 0.0203
$ 0.0203$ 0.0203

$ 0.02035
$ 0.02035$ 0.02035

--
----

--
----

+0.24%

+0.24%

0.00%

0.00%

Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02035. Viimeisen 24 tunnin aikana NZC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0203 ja korkeimmillaan $ 0.02035 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NZC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NZC on muuttunut +0.24% viimeisen tunnin aikana, +0.24% 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 512.66
$ 512.66$ 512.66

$ 101.75M
$ 101.75M$ 101.75M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

ETH

Net Zero Climate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 512.66. NZC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 101.75M.

Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Net Zero Climate-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000487+0.24%
30 päivää$ 00.00%
60 päivää$ -0.0001-0.49%
90 päivää$ +0.01387+214.04%
Net Zero Climate-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NZC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000487 (+0.24%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Net Zero Climate 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ 0 (0.00%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Net Zero Climate-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NZC-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001 (-0.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Net Zero Climate-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01387 (+214.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Net Zero Climate (NZC)?

Tarkista Net Zero Climate-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Net Zero Climate (NZC)

As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.

Net Zero Climate on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Net Zero Climate-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NZC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Net Zero Climate-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Net Zero Climate-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Net Zero Climate-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Net Zero Climate (NZC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Net Zero Climate (NZC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Net Zero Climate-rahakkeelle.

Tarkista Net Zero Climate-rahakkeen hintaennuste nyt!

Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen tokenomiikka

Net Zero Climate (NZC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NZC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Net Zero Climate (NZC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Net Zero Climate:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Net Zero Climate MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NZC paikallisiin valuuttoihin

1 Net Zero Climate(NZC) - VND
535.51025
1 Net Zero Climate(NZC) - AUD
A$0.0315425
1 Net Zero Climate(NZC) - GBP
0.015059
1 Net Zero Climate(NZC) - EUR
0.017501
1 Net Zero Climate(NZC) - USD
$0.02035
1 Net Zero Climate(NZC) - MYR
RM0.085877
1 Net Zero Climate(NZC) - TRY
0.8329255
1 Net Zero Climate(NZC) - JPY
¥3.0118
1 Net Zero Climate(NZC) - ARS
ARS$26.741121
1 Net Zero Climate(NZC) - RUB
1.6395995
1 Net Zero Climate(NZC) - INR
1.7759445
1 Net Zero Climate(NZC) - IDR
Rp333.606504
1 Net Zero Climate(NZC) - KRW
28.501396
1 Net Zero Climate(NZC) - PHP
1.1634095
1 Net Zero Climate(NZC) - EGP
￡E.0.986568
1 Net Zero Climate(NZC) - BRL
R$0.1113145
1 Net Zero Climate(NZC) - CAD
C$0.028083
1 Net Zero Climate(NZC) - BDT
2.474967
1 Net Zero Climate(NZC) - NGN
31.2594315
1 Net Zero Climate(NZC) - COP
$82.0562875
1 Net Zero Climate(NZC) - ZAR
R.0.360602
1 Net Zero Climate(NZC) - UAH
0.838013
1 Net Zero Climate(NZC) - VES
Bs2.78795
1 Net Zero Climate(NZC) - CLP
$19.7395
1 Net Zero Climate(NZC) - PKR
Rs5.737072
1 Net Zero Climate(NZC) - KZT
10.934869
1 Net Zero Climate(NZC) - THB
฿0.664631
1 Net Zero Climate(NZC) - TWD
NT$0.620675
1 Net Zero Climate(NZC) - AED
د.إ0.0746845
1 Net Zero Climate(NZC) - CHF
Fr0.01628
1 Net Zero Climate(NZC) - HKD
HK$0.1589335
1 Net Zero Climate(NZC) - AMD
֏7.787945
1 Net Zero Climate(NZC) - MAD
.د.م0.1833535
1 Net Zero Climate(NZC) - MXN
$0.381766
1 Net Zero Climate(NZC) - SAR
ريال0.0763125
1 Net Zero Climate(NZC) - PLN
0.074481
1 Net Zero Climate(NZC) - RON
лв0.0885225
1 Net Zero Climate(NZC) - SEK
kr0.195767
1 Net Zero Climate(NZC) - BGN
лв0.034188
1 Net Zero Climate(NZC) - HUF
Ft6.9476935
1 Net Zero Climate(NZC) - CZK
0.430606
1 Net Zero Climate(NZC) - KWD
د.ك0.00620675
1 Net Zero Climate(NZC) - ILS
0.0693935
1 Net Zero Climate(NZC) - AOA
Kz18.6526065
1 Net Zero Climate(NZC) - BHD
.د.ب0.00767195
1 Net Zero Climate(NZC) - BMD
$0.02035
1 Net Zero Climate(NZC) - DKK
kr0.1308505
1 Net Zero Climate(NZC) - HNL
L0.5350015
1 Net Zero Climate(NZC) - MUR
0.9306055
1 Net Zero Climate(NZC) - NAD
$0.3595845
1 Net Zero Climate(NZC) - NOK
kr0.207163
1 Net Zero Climate(NZC) - NZD
$0.0347985
1 Net Zero Climate(NZC) - PAB
B/.0.02035
1 Net Zero Climate(NZC) - PGK
K0.084249
1 Net Zero Climate(NZC) - QAR
ر.ق0.074074
1 Net Zero Climate(NZC) - RSD
дин.2.0531115

Net Zero Climate-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Net Zero Climate toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Net Zero Climate-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Net Zero Climate”

Paljonko Net Zero Climate (NZC) on arvoltaan tänään?
NZC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02035 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NZC-USD-parin nykyinen hinta?
NZC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02035. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Net Zero Climate-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NZC markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NZC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NZC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli NZC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NZC saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli NZC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NZC-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on NZC-rahakkeen treidausvolyymi?
NZC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 512.66 USD.
Nouseeko NZC tänä vuonna korkeammalle?
NZC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NZC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:12:49 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

