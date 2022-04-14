NYM (NYM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NYM (NYM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NYM (NYM) -rahakkeen tiedot NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. Virallinen verkkosivusto: https://nym.com/ Valkoinen paperi: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1 Osta NYM-rahaketta nyt!

NYM (NYM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NYM (NYM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 43.12M $ 43.12M $ 43.12M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 815.66M $ 815.66M $ 815.66M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 52.86M $ 52.86M $ 52.86M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.2638 $ 3.2638 $ 3.2638 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 Nykyinen hinta: $ 0.05286 $ 0.05286 $ 0.05286 Lue lisää NYM (NYM) -rahakkeen hinnasta

NYM (NYM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NYM (NYM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NYM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NYM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NYM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NYM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NYM-rahaketta ostetaan

NYM (NYM) -rahakkeen hintahistoria NYM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NYM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NYM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NYM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NYM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NYM-rahakkeen hintaennuste nyt!

