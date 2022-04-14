Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nyan Cat (NYAN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: -- -- -- Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): -- -- -- Kaikkien aikojen korkein: $ 0.013481 $ 0.013481 $ 0.013481 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.001978 $ 0.001978 $ 0.001978 Lue lisää Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen hinnasta

Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NYAN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NYAN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NYAN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NYAN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NYAN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NYAN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NYAN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen hintahistoria NYAN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NYAN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NYAN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NYAN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NYAN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NYAN-rahakkeen hintaennuste nyt!

