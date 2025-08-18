Lisätietoja NYAN-rahakkeesta

Nyan Cat-logo

Nyan Cat – hinta (NYAN)

1NYAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+21.18%1D
USD
Reaaliaikainen Nyan Cat (NYAN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:35:40 (UTC+8)

Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-3.72%

+21.18%

-39.41%

-39.41%

Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001556. Viimeisen 24 tunnin aikana NYAN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000718 ja korkeimmillaan $ 0.0016852 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NYAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NYAN on muuttunut -3.72% viimeisen tunnin aikana, +21.18% 24 tunnin aikana ja -39.41% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 53.63K
$ 53.63K$ 53.63K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Nyan Cat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.63K. NYAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on --. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nyan Cat-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00027196+21.18%
30 päivää$ -0.001444-48.14%
60 päivää$ -0.001444-48.14%
90 päivää$ -0.001444-48.14%
Nyan Cat-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NYAN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00027196 (+21.18%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Nyan Cat 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001444 (-48.14%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Nyan Cat-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NYAN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001444 (-48.14%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Nyan Cat-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001444 (-48.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nyan Cat (NYAN)?

Tarkista Nyan Cat-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Nyan Cat (NYAN)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Nyan Cat on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nyan Cat-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NYAN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Nyan Cat-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nyan Cat-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Nyan Cat-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nyan Cat (NYAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nyan Cat (NYAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nyan Cat-rahakkeelle.

Tarkista Nyan Cat-rahakkeen hintaennuste nyt!

Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen tokenomiikka

Nyan Cat (NYAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NYAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nyan Cat (NYAN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Nyan Cat:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nyan Cat MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NYAN paikallisiin valuuttoihin

1 Nyan Cat(NYAN) - VND
40.94614
1 Nyan Cat(NYAN) - AUD
A$0.0024118
1 Nyan Cat(NYAN) - GBP
0.00115144
1 Nyan Cat(NYAN) - EUR
0.00133816
1 Nyan Cat(NYAN) - USD
$0.001556
1 Nyan Cat(NYAN) - MYR
RM0.00656632
1 Nyan Cat(NYAN) - TRY
0.06381156
1 Nyan Cat(NYAN) - JPY
¥0.230288
1 Nyan Cat(NYAN) - ARS
ARS$2.04467736
1 Nyan Cat(NYAN) - RUB
0.12535136
1 Nyan Cat(NYAN) - INR
0.13582324
1 Nyan Cat(NYAN) - IDR
Rp25.50819264
1 Nyan Cat(NYAN) - KRW
2.1762216
1 Nyan Cat(NYAN) - PHP
0.08898764
1 Nyan Cat(NYAN) - EGP
￡E.0.07543488
1 Nyan Cat(NYAN) - BRL
R$0.00851132
1 Nyan Cat(NYAN) - CAD
C$0.00216284
1 Nyan Cat(NYAN) - BDT
0.18924072
1 Nyan Cat(NYAN) - NGN
2.39384376
1 Nyan Cat(NYAN) - COP
$6.274181
1 Nyan Cat(NYAN) - ZAR
R.0.02752564
1 Nyan Cat(NYAN) - UAH
0.06407608
1 Nyan Cat(NYAN) - VES
Bs0.213172
1 Nyan Cat(NYAN) - CLP
$1.50932
1 Nyan Cat(NYAN) - PKR
Rs0.44028576
1 Nyan Cat(NYAN) - KZT
0.83610104
1 Nyan Cat(NYAN) - THB
฿0.05075672
1 Nyan Cat(NYAN) - TWD
NT$0.04750468
1 Nyan Cat(NYAN) - AED
د.إ0.00571052
1 Nyan Cat(NYAN) - CHF
Fr0.0012448
1 Nyan Cat(NYAN) - HKD
HK$0.01215236
1 Nyan Cat(NYAN) - AMD
֏0.59661708
1 Nyan Cat(NYAN) - MAD
.د.م0.01401956
1 Nyan Cat(NYAN) - MXN
$0.029175
1 Nyan Cat(NYAN) - SAR
ريال0.005835
1 Nyan Cat(NYAN) - PLN
0.00569496
1 Nyan Cat(NYAN) - RON
лв0.0067686
1 Nyan Cat(NYAN) - SEK
kr0.01496872
1 Nyan Cat(NYAN) - BGN
лв0.00261408
1 Nyan Cat(NYAN) - HUF
Ft0.53123396
1 Nyan Cat(NYAN) - CZK
0.03292496
1 Nyan Cat(NYAN) - KWD
د.ك0.00047458
1 Nyan Cat(NYAN) - ILS
0.0052904
1 Nyan Cat(NYAN) - AOA
Kz1.42359996
1 Nyan Cat(NYAN) - BHD
.د.ب0.000586612
1 Nyan Cat(NYAN) - BMD
$0.001556
1 Nyan Cat(NYAN) - DKK
kr0.01000508
1 Nyan Cat(NYAN) - HNL
L0.04086056
1 Nyan Cat(NYAN) - MUR
0.07115588
1 Nyan Cat(NYAN) - NAD
$0.0275412
1 Nyan Cat(NYAN) - NOK
kr0.01584008
1 Nyan Cat(NYAN) - NZD
$0.00266076
1 Nyan Cat(NYAN) - PAB
B/.0.001556
1 Nyan Cat(NYAN) - PGK
K0.00651964
1 Nyan Cat(NYAN) - QAR
ر.ق0.00566384
1 Nyan Cat(NYAN) - RSD
дин.0.15704708

Nyan Cat-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nyan Cat toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nyan Cat”

Paljonko Nyan Cat (NYAN) on arvoltaan tänään?
NYAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001556 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NYAN-USD-parin nykyinen hinta?
NYAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001556. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nyan Cat-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NYAN markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NYAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NYAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli NYAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NYAN saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli NYAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NYAN-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on NYAN-rahakkeen treidausvolyymi?
NYAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.63K USD.
Nouseeko NYAN tänä vuonna korkeammalle?
NYAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NYAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:35:40 (UTC+8)

