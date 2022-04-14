AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AllianceBlock Nexera (NXRA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen tiedot Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners. Virallinen verkkosivusto: https://www.nexera.network/ Valkoinen paperi: https://docs.nexera.network Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e Osta NXRA-rahaketta nyt!

AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.54M $ 9.54M $ 9.54M Kokonaistarjonta: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 18.22M $ 18.22M $ 18.22M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.29999 $ 0.29999 $ 0.29999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007350268823197849 $ 0.007350268823197849 $ 0.007350268823197849 Nykyinen hinta: $ 0.00911 $ 0.00911 $ 0.00911 Lue lisää AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen hinnasta

AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NXRA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NXRA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NXRA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NXRA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen hintahistoria NXRA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NXRA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NXRA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NXRA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NXRA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NXRA-rahakkeen hintaennuste nyt!

