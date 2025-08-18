Lisätietoja NXRA-rahakkeesta

AllianceBlock Nexera – hinta (NXRA)

$0.0086
-2.49%1D
Reaaliaikainen AllianceBlock Nexera (NXRA) -hintakaavio
AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.28821044968834403
$ 0.28821044968834403$ 0.28821044968834403

$ 0.007350268823197849
$ 0.007350268823197849$ 0.007350268823197849

-1.27%

-2.48%

-12.78%

-12.78%

Lyhyen aikavälin tuloksissa NXRA on muuttunut -1.27% viimeisen tunnin aikana, -2.48% 24 tunnin aikana ja -12.78% viimeisten 7 päivän aikana.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NXRA on muuttunut -1.27% viimeisen tunnin aikana, -2.48% 24 tunnin aikana ja -12.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9.01M
$ 13.35K
$ 17.20M
1.05B
2,000,000,000
1,148,565,277.9922845
52.38%

AllianceBlock Nexera-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 13.35K. NXRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.05B ja sen kokonaistarjonta on 1148565277.9922845. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.20M.

AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AllianceBlock Nexera-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002196-2.48%
30 päivää$ -0.00203-19.10%
60 päivää$ +0.0006+7.50%
90 päivää$ -0.0059-40.69%
AllianceBlock Nexera-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NXRA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0002196 (-2.48%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AllianceBlock Nexera 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00203 (-19.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AllianceBlock Nexera-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NXRA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0006 (+7.50%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AllianceBlock Nexera-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0059 (-40.69%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Mikä on AllianceBlock Nexera (NXRA)

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

AllianceBlock Nexera on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.

AllianceBlock Nexera-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AllianceBlock Nexera (NXRA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AllianceBlock Nexera (NXRA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua?

AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen tokenomiikka

AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.

AllianceBlock Nexera (NXRA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AllianceBlock Nexera:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

NXRA paikallisiin valuuttoihin

1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - VND
226.309
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - AUD
A$0.01333
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - GBP
0.006364
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - EUR
0.007396
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - USD
$0.0086
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - MYR
RM0.036292
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - TRY
0.351998
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - JPY
¥1.2728
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - ARS
ARS$11.300916
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - RUB
0.692902
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - INR
0.750522
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - IDR
Rp140.983584
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - KRW
12.044816
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - PHP
0.491748
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - EGP
￡E.0.416928
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - BRL
R$0.047042
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - CAD
C$0.011954
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - BDT
1.045932
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - NGN
13.230756
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - COP
$34.67735
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - ZAR
R.0.152392
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - UAH
0.354148
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - VES
Bs1.1782
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - CLP
$8.342
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - PKR
Rs2.424512
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - KZT
4.621124
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - THB
฿0.280876
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - TWD
NT$0.262386
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - AED
د.إ0.031562
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - CHF
Fr0.00688
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - HKD
HK$0.067166
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - AMD
֏3.29122
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - MAD
.د.م0.077486
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - MXN
$0.161336
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - SAR
ريال0.03225
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - PLN
0.031476
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - RON
лв0.03741
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - SEK
kr0.082732
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - BGN
лв0.014448
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - HUF
Ft2.937158
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - CZK
0.182148
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - KWD
د.ك0.002623
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - ILS
0.029326
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - AOA
Kz7.882674
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - BHD
.د.ب0.0032336
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - BMD
$0.0086
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - DKK
kr0.055298
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - HNL
L0.226094
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - MUR
0.393278
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - NAD
$0.151962
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - NOK
kr0.087462
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - NZD
$0.014706
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - PAB
B/.0.0086
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - PGK
K0.035604
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - QAR
ر.ق0.031304
1 AllianceBlock Nexera(NXRA) - RSD
дин.0.868342

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AllianceBlock Nexera toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen AllianceBlock Nexera-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "AllianceBlock Nexera"

Paljonko AllianceBlock Nexera (NXRA) on arvoltaan tänään?
NXRA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0086 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NXRA-USD-parin nykyinen hinta?
NXRA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0086.
Mikä on AllianceBlock Nexera-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NXRA markkina-arvo on $ 9.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NXRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NXRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.05B USD.
Mikä oli NXRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NXRA saavutti ATH-hinnaksi 0.28821044968834403 USD.
Mikä oli NXRA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NXRA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.007350268823197849 USD.
Mikä on NXRA-rahakkeen treidausvolyymi?
NXRA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 13.35K USD.
Nouseeko NXRA tänä vuonna korkeammalle?
NXRA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen.
AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
