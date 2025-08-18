AllianceBlock Nexera (NXRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0086. Viimeisen 24 tunnin aikana NXRA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00851 ja korkeimmillaan $ 0.00941 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NXRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.28821044968834403, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.007350268823197849.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NXRA on muuttunut -1.27% viimeisen tunnin aikana, -2.48% 24 tunnin aikana ja -12.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AllianceBlock Nexera-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 13.35K. NXRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.05B ja sen kokonaistarjonta on 1148565277.9922845. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.20M.
Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management.
The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms.
Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.
