NvirWorld (NVIR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NvirWorld (NVIR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NvirWorld (NVIR) -rahakkeen tiedot Complete blockchain company with DAPP, NFT, DeFi, leading up to next gen mainnet incorporating patent CBDC technology. Virallinen verkkosivusto: https://www.nuralchain.org/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.nuralchain.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804 Osta NVIR-rahaketta nyt!

NvirWorld (NVIR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NvirWorld (NVIR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 218.92K $ 218.92K $ 218.92K Kokonaistarjonta: $ 10.70B $ 10.70B $ 10.70B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.000208 $ 0.000208 $ 0.000208 Lue lisää NvirWorld (NVIR) -rahakkeen hinnasta

NvirWorld (NVIR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NvirWorld (NVIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NVIR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NVIR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NVIR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NVIR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NVIR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NvirWorld (NVIR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NVIR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NVIR-rahakkeita MEXCistä nyt!

NvirWorld (NVIR) -rahakkeen hintahistoria NVIR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NVIR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NVIR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NVIR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NVIR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NVIR-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!