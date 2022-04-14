NvirWorld (NVIR) -rahakkeen tokenomiikka

NvirWorld (NVIR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu NvirWorld (NVIR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

NvirWorld (NVIR) -rahakkeen tiedot

Complete blockchain company with DAPP, NFT, DeFi, leading up to next gen mainnet incorporating patent CBDC technology.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.nuralchain.org/
Valkoinen paperi:
https://whitepaper.nuralchain.org/
Block Explorer:
https://etherscan.io/address/0x9d71ce49ab8a0e6d2a1e7bfb89374c9392fd6804

NvirWorld (NVIR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu NvirWorld (NVIR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 218.92K
$ 218.92K
Kokonaistarjonta:
$ 10.70B
$ 10.70B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.05B
$ 1.05B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.23M
$ 2.23M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.13
$ 0.13
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.000208
$ 0.000208

NvirWorld (NVIR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

NvirWorld (NVIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NVIR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NVIR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NVIR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NVIR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NVIR-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään NvirWorld (NVIR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NVIR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

NvirWorld (NVIR) -rahakkeen hintahistoria

NVIR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

NVIR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NVIR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NVIR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.