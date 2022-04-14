Nura Labs (NURA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nura Labs (NURA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nura Labs (NURA) -rahakkeen tiedot Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption. Virallinen verkkosivusto: https://nura.gg/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x926759A8EaEcFADb5D8bdC7A9C7B193C5085F507 Osta NURA-rahaketta nyt!

Nura Labs (NURA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nura Labs (NURA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.002523 $ 0.002523 $ 0.002523 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000097796942709211 $ 0.000097796942709211 $ 0.000097796942709211 Nykyinen hinta: $ 0.00011113 $ 0.00011113 $ 0.00011113 Lue lisää Nura Labs (NURA) -rahakkeen hinnasta

Nura Labs (NURA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nura Labs (NURA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NURA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NURA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NURA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NURA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Nura Labs (NURA) -rahakkeen hintahistoria NURA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NURA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NURA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NURA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NURA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NURA-rahakkeen hintaennuste nyt!

