Nura Labs – hinta (NURA)

Reaaliaikainen Nura Labs (NURA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:24:16 (UTC+8)

Nura Labs (NURA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Nura Labs (NURA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0001061. Viimeisen 24 tunnin aikana NURA on vaihdellut alimmillaan $ 0.000104 ja korkeimmillaan $ 0.00011857 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NURA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.002280932236681356, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000097796942709211.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NURA on muuttunut +0.85% viimeisen tunnin aikana, +2.01% 24 tunnin aikana ja -10.17% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nura Labs (NURA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.06M
$ 18.37K
$ 1.06M
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%

ETH

Nura Labs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.37K. NURA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.06M.

Nura Labs (NURA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Nura Labs-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000020906+2.01%
30 päivää$ -0.0001945-64.71%
60 päivää$ -0.0010019-90.43%
90 päivää$ -0.0003939-78.78%
Nura Labs-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NURA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000020906 (+2.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Nura Labs 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0001945 (-64.71%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Nura Labs-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NURA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0010019 (-90.43%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Nura Labs-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0003939 (-78.78%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Nura Labs (NURA)?

Tarkista Nura Labs-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Nura Labs (NURA)

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Nura Labs on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Nura Labs-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NURA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Nura Labs-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Nura Labs-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Nura Labs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nura Labs (NURA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nura Labs (NURA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nura Labs-rahakkeelle.

Tarkista Nura Labs-rahakkeen hintaennuste nyt!

Nura Labs (NURA) -rahakkeen tokenomiikka

Nura Labs (NURA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NURA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Nura Labs (NURA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Nura Labs:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Nura Labs MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NURA paikallisiin valuuttoihin

Nura Labs-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Nura Labs toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Nura Labs-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nura Labs”

Paljonko Nura Labs (NURA) on arvoltaan tänään?
NURA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001061 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NURA-USD-parin nykyinen hinta?
NURA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001061. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nura Labs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NURA markkina-arvo on $ 1.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NURA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NURA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD.
Mikä oli NURA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NURA saavutti ATH-hinnaksi 0.002280932236681356 USD.
Mikä oli NURA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NURA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000097796942709211 USD.
Mikä on NURA-rahakkeen treidausvolyymi?
NURA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 18.37K USD.
Nouseeko NURA tänä vuonna korkeammalle?
NURA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NURA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:24:16 (UTC+8)

Nura Labs (NURA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

