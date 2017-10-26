NULS (NULS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NULS (NULS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NULS (NULS) -rahakkeen tiedot NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains. Virallinen verkkosivusto: https://nuls.io Valkoinen paperi: https://docs.nuls.io Block Explorer: https://nulscan.io Osta NULS-rahaketta nyt!

NULS (NULS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NULS (NULS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Kokonaistarjonta: $ 132.69M $ 132.69M $ 132.69M Kierrossa oleva tarjonta: $ 113.55M $ 113.55M $ 113.55M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.85M $ 3.85M $ 3.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.1725 $ 2.1725 $ 2.1725 Kaikkien aikojen alin: $ 0.01324560246211443 $ 0.01324560246211443 $ 0.01324560246211443 Nykyinen hinta: $ 0.01831 $ 0.01831 $ 0.01831 Lue lisää NULS (NULS) -rahakkeen hinnasta

NULS (NULS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NULS (NULS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NULS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NULS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NULS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NULS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NULS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NULS (NULS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NULS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NULS-rahakkeita MEXCistä nyt!

NULS (NULS) -rahakkeen hintahistoria NULS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NULS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NULS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NULS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NULS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NULS-rahakkeen hintaennuste nyt!

