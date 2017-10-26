Mikä on NULS (NULS)

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NULS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NULS (NULS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NULS (NULS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NULS-rahakkeelle.

NULS (NULS) -rahakkeen tokenomiikka

NULS (NULS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NULS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NULS (NULS) -ostamisen perusteet

NULS paikallisiin valuuttoihin

NULS-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NULS toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NULS” Paljonko NULS (NULS) on arvoltaan tänään? NULS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0185 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on NULS-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.0185 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo NULS -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on NULS-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen NULS markkina-arvo on $ 2.10M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on NULS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? NULS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 113.52M USD . Mikä oli NULS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? NULS saavutti ATH-hinnaksi 8.54049015045166 USD . Mikä oli NULS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? NULS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01324560246211443 USD . Mikä on NULS-rahakkeen treidausvolyymi? NULS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.10K USD . Nouseeko NULS tänä vuonna korkeammalle? NULS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NULS-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

NULS (NULS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

