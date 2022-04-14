nubcat (NUB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu nubcat (NUB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

nubcat (NUB) -rahakkeen tiedot silly nub drawing silly things & being silly. Virallinen verkkosivusto: https://nubcat.xyz Block Explorer: https://solscan.io/token/GtDZKAqvMZMnti46ZewMiXCa4oXF4bZxwQPoKzXPFxZn Osta NUB-rahaketta nyt!

nubcat (NUB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu nubcat (NUB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 36.63M $ 36.63M $ 36.63M Kokonaistarjonta: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Kierrossa oleva tarjonta: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 38.56M $ 38.56M $ 38.56M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1295 $ 0.1295 $ 0.1295 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002447588309575388 $ 0.002447588309575388 $ 0.002447588309575388 Nykyinen hinta: $ 0.03856 $ 0.03856 $ 0.03856 Lue lisää nubcat (NUB) -rahakkeen hinnasta

nubcat (NUB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset nubcat (NUB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NUB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NUB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NUB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NUB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NUB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään nubcat (NUB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NUB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NUB-rahakkeita MEXCistä nyt!

nubcat (NUB) -rahakkeen hintahistoria NUB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NUB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NUB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NUB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NUB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NUB-rahakkeen hintaennuste nyt!

