Nativ (NTV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nativ (NTV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nativ (NTV) -rahakkeen tiedot We’ve reimagined Earth as a living, AI-powered digital economy. At Nativ, you don’t just play — you own, build, govern, and thrive. Virallinen verkkosivusto: https://nativ.biz/ Valkoinen paperi: https://nativ.biz/wp-content/uploads/2025/04/3170-Nativ-Whitepaper_April-25.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6b67aac5e7456cf47d8901ba2cef01a89002973e Osta NTV-rahaketta nyt!

Nativ (NTV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nativ (NTV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 148.00B $ 148.00B $ 148.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0003 $ 0.0003 $ 0.0003 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000017590847183776 $ 0.000017590847183776 $ 0.000017590847183776 Nykyinen hinta: $ 0.00001802 $ 0.00001802 $ 0.00001802 Lue lisää Nativ (NTV) -rahakkeen hinnasta

Nativ (NTV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nativ (NTV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NTV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NTV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NTV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NTV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NTV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nativ (NTV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NTV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NTV-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nativ (NTV) -rahakkeen hintahistoria NTV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NTV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NTV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NTV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NTV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NTV-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!