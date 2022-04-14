Neutron (NTRN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Neutron (NTRN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Neutron (NTRN) -rahakkeen tiedot Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub. Virallinen verkkosivusto: https://neutron.org/ Valkoinen paperi: https://docs.neutron.org/ Block Explorer: https://mintscan.io/neutron Osta NTRN-rahaketta nyt!

Neutron (NTRN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Neutron (NTRN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 60.34M $ 60.34M $ 60.34M Kokonaistarjonta: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Kierrossa oleva tarjonta: $ 610.11M $ 610.11M $ 610.11M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 98.90M $ 98.90M $ 98.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 2 $ 2 $ 2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.07503218366777537 $ 0.07503218366777537 $ 0.07503218366777537 Nykyinen hinta: $ 0.0989 $ 0.0989 $ 0.0989 Lue lisää Neutron (NTRN) -rahakkeen hinnasta

Neutron (NTRN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Neutron (NTRN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NTRN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NTRN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NTRN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NTRN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NTRN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Neutron (NTRN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NTRN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NTRN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Neutron (NTRN) -rahakkeen hintahistoria NTRN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NTRN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NTRN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NTRN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NTRN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NTRN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!