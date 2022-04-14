NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NovaTrade RWA (NRWA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen tiedot NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX. Virallinen verkkosivusto: https://novatrade.co/ Valkoinen paperi: https://nova-trade.gitbook.io/nova-trade Block Explorer: https://solscan.io/token/4TaPWMayyuitBGehGUsTe4GY8FXe7i3SN39yaqaf1MYP Osta NRWA-rahaketta nyt!

NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.64B $ 4.64B $ 4.64B Kaikkien aikojen korkein: $ 84.99998 $ 84.99998 $ 84.99998 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 4.21464 $ 4.21464 $ 4.21464 Lue lisää NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen hinnasta

NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NRWA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NRWA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NRWA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NRWA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NRWA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NRWA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NRWA-rahakkeita MEXCistä nyt!

NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen hintahistoria NRWA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NRWA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NRWA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NRWA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NRWA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NRWA-rahakkeen hintaennuste nyt!

