NovaTrade RWA

NovaTrade RWA – hinta (NRWA)

1NRWA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.38205
$4.38205
-2.44%1D
USD
Reaaliaikainen NovaTrade RWA (NRWA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:24:09 (UTC+8)

NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.32362
$ 4.32362
24 h:n matalin
$ 4.6027
$ 4.6027
24 h:n korkein

$ 4.32362
$ 4.32362

$ 4.6027
$ 4.6027

-2.67%

-2.44%

-31.88%

-31.88%

NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 4.38205. Viimeisen 24 tunnin aikana NRWA on vaihdellut alimmillaan $ 4.32362 ja korkeimmillaan $ 4.6027 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NRWA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NRWA on muuttunut -2.67% viimeisen tunnin aikana, -2.44% 24 tunnin aikana ja -31.88% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.33M
$ 2.33M

$ 4.82B
$ 4.82B

1,100,000,000
1,100,000,000

SOL

NovaTrade RWA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.33M. NRWA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.82B.

NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NovaTrade RWA-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.1095962-2.44%
30 päivää$ -2.96068-40.33%
60 päivää$ +1.20172+37.78%
90 päivää$ +4.37655+79,573.63%
NovaTrade RWA-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NRWA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.1095962 (-2.44%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NovaTrade RWA 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -2.96068 (-40.33%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NovaTrade RWA-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NRWA-rahakkeiden hinta muuttui $ +1.20172 (+37.78%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NovaTrade RWA-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +4.37655 (+79,573.63%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NovaTrade RWA (NRWA)?

Tarkista NovaTrade RWA-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NovaTrade RWA (NRWA)

NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX.

NovaTrade RWA on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NovaTrade RWA-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NRWA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NovaTrade RWA-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NovaTrade RWA-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NovaTrade RWA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NovaTrade RWA (NRWA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NovaTrade RWA (NRWA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NovaTrade RWA-rahakkeelle.

Tarkista NovaTrade RWA-rahakkeen hintaennuste nyt!

NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen tokenomiikka

NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NRWA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NovaTrade RWA (NRWA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NovaTrade RWA:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NovaTrade RWA MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NovaTrade RWA-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NovaTrade RWA toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen NovaTrade RWA-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NovaTrade RWA”

Paljonko NovaTrade RWA (NRWA) on arvoltaan tänään?
NRWA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.38205 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NRWA-USD-parin nykyinen hinta?
NRWA -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.38205. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NovaTrade RWA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NRWA markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NRWA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NRWA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli NRWA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NRWA saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli NRWA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NRWA-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on NRWA-rahakkeen treidausvolyymi?
NRWA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.33M USD.
Nouseeko NRWA tänä vuonna korkeammalle?
NRWA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NRWA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:24:09 (UTC+8)

NovaTrade RWA (NRWA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

