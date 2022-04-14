Nordek (NRK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nordek (NRK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nordek (NRK) -rahakkeen tiedot NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments. Virallinen verkkosivusto: https://nordek.io Valkoinen paperi: https://nordek.io/NORDEK%20WHITEPAPER.pdf Block Explorer: https://nordekscan.com/ Osta NRK-rahaketta nyt!

Nordek (NRK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nordek (NRK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 490.63K $ 490.63K $ 490.63K Kokonaistarjonta: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Kierrossa oleva tarjonta: $ 636.76M $ 636.76M $ 636.76M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.16849 $ 0.16849 $ 0.16849 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000356160403878966 $ 0.000356160403878966 $ 0.000356160403878966 Nykyinen hinta: $ 0.0007705 $ 0.0007705 $ 0.0007705 Lue lisää Nordek (NRK) -rahakkeen hinnasta

Nordek (NRK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nordek (NRK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NRK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NRK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NRK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NRK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NRK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nordek (NRK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NRK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NRK-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nordek (NRK) -rahakkeen hintahistoria NRK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NRK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NRK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NRK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NRK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NRK-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!