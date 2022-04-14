NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NOTMEME Agent (NOTMEME) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen tiedot AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded. Virallinen verkkosivusto: https://notmemeagent.ai/ Valkoinen paperi: https://notmemeagent.ai/NOTMEME_white_paper.txt Block Explorer: https://explorer.solana.com/address/NotMMjBCRGKg1eTZMhiYFbfGJNLj2ZHt6k4fZqchA35 Osta NOTMEME-rahaketta nyt!

NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 54.00K $ 54.00K $ 54.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00006054 $ 0.00006054 $ 0.00006054 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00000054 $ 0.00000054 $ 0.00000054 Lue lisää NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen hinnasta

NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NOTMEME-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NOTMEME-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NOTMEME-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NOTMEME-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NOTMEME-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NOTMEME-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NOTMEME-rahakkeita MEXCistä nyt!

NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen hintahistoria NOTMEME -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NOTMEME-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NOTMEME-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NOTMEME-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NOTMEME-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NOTMEME-rahakkeen hintaennuste nyt!

