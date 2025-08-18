Lisätietoja NOTMEME-rahakkeesta

NOTMEME Agent-logo

NOTMEME Agent – hinta (NOTMEME)

1NOTMEME - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000000606
$0.000000606$0.000000606
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen NOTMEME Agent (NOTMEME) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:28:09 (UTC+8)

NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0000006
$ 0.0000006$ 0.0000006
24 h:n matalin
$ 0.000000607
$ 0.000000607$ 0.000000607
24 h:n korkein

$ 0.0000006
$ 0.0000006$ 0.0000006

$ 0.000000607
$ 0.000000607$ 0.000000607

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+18.12%

+18.12%

NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000606. Viimeisen 24 tunnin aikana NOTMEME on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000006 ja korkeimmillaan $ 0.000000607 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOTMEME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NOTMEME on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +18.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 39.92
$ 39.92$ 39.92

$ 60.60K
$ 60.60K$ 60.60K

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

SOL

NOTMEME Agent-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 39.92. NOTMEME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 60.60K.

NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NOTMEME Agent-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000000175-22.41%
60 päivää$ -0.000009394-93.94%
90 päivää$ -0.000009394-93.94%
NOTMEME Agent-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NOTMEME-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NOTMEME Agent 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000000175 (-22.41%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NOTMEME Agent-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NOTMEME-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000009394 (-93.94%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NOTMEME Agent-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000009394 (-93.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NOTMEME Agent (NOTMEME)?

Tarkista NOTMEME Agent-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NOTMEME Agent (NOTMEME)

AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.

NOTMEME Agent on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NOTMEME Agent-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NOTMEME-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NOTMEME Agent-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NOTMEME Agent-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NOTMEME Agent-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NOTMEME Agent (NOTMEME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NOTMEME Agent (NOTMEME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NOTMEME Agent-rahakkeelle.

Tarkista NOTMEME Agent-rahakkeen hintaennuste nyt!

NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen tokenomiikka

NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOTMEME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NOTMEME Agent (NOTMEME) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NOTMEME Agent:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NOTMEME Agent MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NOTMEME paikallisiin valuuttoihin

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NOTMEME Agent”

Paljonko NOTMEME Agent (NOTMEME) on arvoltaan tänään?
NOTMEME-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000000606 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NOTMEME-USD-parin nykyinen hinta?
NOTMEME -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000000606. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NOTMEME Agent-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NOTMEME markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NOTMEME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NOTMEME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli NOTMEME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NOTMEME saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli NOTMEME-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NOTMEME-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on NOTMEME-rahakkeen treidausvolyymi?
NOTMEME-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 39.92 USD.
Nouseeko NOTMEME tänä vuonna korkeammalle?
NOTMEME saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NOTMEME-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:28:09 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

