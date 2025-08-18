NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000000606. Viimeisen 24 tunnin aikana NOTMEME on vaihdellut alimmillaan $ 0.0000006 ja korkeimmillaan $ 0.000000607 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOTMEME-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NOTMEME on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +18.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen markkinatiedot
--
$ 39.92
$ 60.60K
--
100,000,000,000
SOL
NOTMEME Agent-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 39.92. NOTMEME-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 100000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 60.60K.
AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.
NOTMEME Agent-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon NOTMEME Agent (NOTMEME) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NOTMEME Agent (NOTMEME) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NOTMEME Agent-rahakkeelle.
NOTMEME Agent (NOTMEME) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOTMEME-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
NOTMEME Agent (NOTMEME) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.