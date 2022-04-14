Blast Royale (NOOB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Blast Royale (NOOB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Blast Royale (NOOB) -rahakkeen tiedot Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. Virallinen verkkosivusto: https://www.blastroyale.com/ Valkoinen paperi: https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c Osta NOOB-rahaketta nyt!

Blast Royale (NOOB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Blast Royale (NOOB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 512.00M $ 512.00M $ 512.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 51.10K $ 51.10K $ 51.10K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.13998 $ 0.13998 $ 0.13998 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000054121496683495 $ 0.000054121496683495 $ 0.000054121496683495 Nykyinen hinta: $ 0.00009981 $ 0.00009981 $ 0.00009981 Lue lisää Blast Royale (NOOB) -rahakkeen hinnasta

Blast Royale (NOOB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Blast Royale (NOOB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NOOB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NOOB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NOOB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NOOB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NOOB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Blast Royale (NOOB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NOOB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NOOB-rahakkeita MEXCistä nyt!

Blast Royale (NOOB) -rahakkeen hintahistoria NOOB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NOOB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NOOB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NOOB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NOOB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NOOB-rahakkeen hintaennuste nyt!

