Blast Royale (NOOB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00009942. Viimeisen 24 tunnin aikana NOOB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00009927 ja korkeimmillaan $ 0.00009955 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOOB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07894948571630912, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000069376298517014.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NOOB on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja -6.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Blast Royale (NOOB) -rahakkeen markkinatiedot
Blast Royale-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.10K. NOOB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 512000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 50.90K.
Blast Royale (NOOB) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Blast Royale-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0000000298
-0.03%
30 päivää
$ +0.00002604
+35.48%
60 päivää
$ +0.00002502
+33.62%
90 päivää
$ -0.00021328
-68.21%
Blast Royale-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään NOOB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000298 (-0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Blast Royale 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00002604 (+35.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Blast Royale-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NOOB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002502 (+33.62%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Blast Royale-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00021328 (-68.21%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Blast Royale (NOOB)?
Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.
Blast Royale on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista NOOB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Blast Royale-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Blast Royale-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Blast Royale-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Blast Royale (NOOB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Blast Royale (NOOB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Blast Royale-rahakkeelle.
Blast Royale (NOOB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOOB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Blast Royale (NOOB) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Blast Royale:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Blast Royale MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.