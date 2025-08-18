Lisätietoja NOOB-rahakkeesta

Blast Royale-logo

Blast Royale – hinta (NOOB)

1NOOB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.03%1D
USD
Reaaliaikainen Blast Royale (NOOB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:11:49 (UTC+8)

Blast Royale (NOOB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.12%

-0.03%

-6.97%

-6.97%

Blast Royale (NOOB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00009942. Viimeisen 24 tunnin aikana NOOB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00009927 ja korkeimmillaan $ 0.00009955 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOOB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07894948571630912, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000069376298517014.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NOOB on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, -0.03% 24 tunnin aikana ja -6.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Blast Royale (NOOB) -rahakkeen markkinatiedot

No.8558

0.00%

ETH

Blast Royale-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.10K. NOOB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 512000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 50.90K.

Blast Royale (NOOB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Blast Royale-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000000298-0.03%
30 päivää$ +0.00002604+35.48%
60 päivää$ +0.00002502+33.62%
90 päivää$ -0.00021328-68.21%
Blast Royale-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NOOB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000000298 (-0.03%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Blast Royale 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00002604 (+35.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Blast Royale-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NOOB-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00002502 (+33.62%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Blast Royale-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00021328 (-68.21%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Blast Royale (NOOB)?

Tarkista Blast Royale-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Blast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Blast Royale on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Blast Royale-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NOOB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Blast Royale-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Blast Royale-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Blast Royale-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Blast Royale (NOOB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Blast Royale (NOOB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Blast Royale-rahakkeelle.

Tarkista Blast Royale-rahakkeen hintaennuste nyt!

Blast Royale (NOOB) -rahakkeen tokenomiikka

Blast Royale (NOOB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOOB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Blast Royale (NOOB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Blast Royale:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Blast Royale MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

NOOB paikallisiin valuuttoihin

Blast Royale-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Blast Royale toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Blast Royale-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Blast Royale”

Paljonko Blast Royale (NOOB) on arvoltaan tänään?
NOOB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00009942 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NOOB-USD-parin nykyinen hinta?
NOOB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00009942. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Blast Royale-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NOOB markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NOOB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NOOB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli NOOB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NOOB saavutti ATH-hinnaksi 0.07894948571630912 USD.
Mikä oli NOOB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NOOB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000069376298517014 USD.
Mikä on NOOB-rahakkeen treidausvolyymi?
NOOB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.10K USD.
Nouseeko NOOB tänä vuonna korkeammalle?
NOOB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NOOB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Blast Royale (NOOB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

