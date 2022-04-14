NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NOMOEX TOKEN (NOMOX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen tiedot We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives. Virallinen verkkosivusto: https://nomoex.com Valkoinen paperi: https://whitepaper.nomoex.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x30683d46edd7e2a52402e5301b14db33bd4ff550 Osta NOMOX-rahaketta nyt!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 20.32M $ 20.32M $ 20.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0948 $ 0.0948 $ 0.0948 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 $ 0.001947907036370223 Nykyinen hinta: $ 0.008128 $ 0.008128 $ 0.008128 Lue lisää NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen hinnasta

NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NOMOX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NOMOX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NOMOX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NOMOX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NOMOX-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NOMOX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NOMOX-rahakkeita MEXCistä nyt!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen hintahistoria NOMOX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NOMOX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NOMOX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NOMOX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NOMOX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NOMOX-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!