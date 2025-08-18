NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.007965. Viimeisen 24 tunnin aikana NOMOX on vaihdellut alimmillaan $ 0.007965 ja korkeimmillaan $ 0.007965 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOMOX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.05095011158185366, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001947907036370223.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NOMOX on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja +14.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen markkinatiedot
NOMOEX TOKEN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.74. NOMOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 2500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.91M.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NOMOEX TOKEN-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ 0
0.00%
30 päivää
$ -0.001172
-12.83%
60 päivää
$ +0.001306
+19.61%
90 päivää
$ +0.002402
+43.17%
NOMOEX TOKEN-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään NOMOX-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
NOMOEX TOKEN 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001172 (-12.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
NOMOEX TOKEN-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NOMOX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001306 (+19.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
NOMOEX TOKEN-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.002402 (+43.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NOMOEX TOKEN (NOMOX)?
We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.
NOMOEX TOKEN on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NOMOEX TOKEN-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista NOMOX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue NOMOEX TOKEN-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NOMOEX TOKEN-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
NOMOEX TOKEN-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon NOMOEX TOKEN (NOMOX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NOMOEX TOKEN (NOMOX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NOMOEX TOKEN-rahakkeelle.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOMOX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
NOMOEX TOKEN (NOMOX) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa NOMOEX TOKEN:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NOMOEX TOKEN MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.