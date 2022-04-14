NOI Exchange (NOI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NOI Exchange (NOI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NOI Exchange (NOI) -rahakkeen tiedot NOI exchange is creating the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center that will handle both service and sales. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers. Virallinen verkkosivusto: https://www.noiexchange.net/ Valkoinen paperi: https://www.dropbox.com/scl/fi/xugr8h4klbhaglmswzs53/NOI-PITCH-DECK-04.25.pdf?rlkey=7heln6v3k1bxlykti6hglshs8&e=1&st=hmpelxuu&dl=0 Block Explorer: https://optimistic.etherscan.io/token/0x4793405c2231d8646f8ee79e120c230c574b0c4b Osta NOI-rahaketta nyt!

NOI Exchange (NOI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NOI Exchange (NOI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 525.00 $ 525.00 $ 525.00 Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0064 $ 0.0064 $ 0.0064 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00000021 $ 0.00000021 $ 0.00000021 Lue lisää NOI Exchange (NOI) -rahakkeen hinnasta

NOI Exchange (NOI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NOI Exchange (NOI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NOI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NOI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NOI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NOI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NOI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NOI Exchange (NOI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NOI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NOI-rahakkeita MEXCistä nyt!

NOI Exchange (NOI) -rahakkeen hintahistoria NOI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NOI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NOI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NOI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NOI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NOI-rahakkeen hintaennuste nyt!

