NOI Exchange-logo

NOI Exchange – hinta (NOI)

1NOI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0000001782
$0.0000001782$0.0000001782
-33.50%1D
USD
Reaaliaikainen NOI Exchange (NOI) -hintakaavio
NOI Exchange (NOI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00000016
$ 0.00000016$ 0.00000016
24 h:n matalin
$ 0.00000269
$ 0.00000269$ 0.00000269
24 h:n korkein

$ 0.00000016
$ 0.00000016$ 0.00000016

$ 0.00000269
$ 0.00000269$ 0.00000269

-92.29%

NOI Exchange (NOI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0000001782. Viimeisen 24 tunnin aikana NOI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000016 ja korkeimmillaan $ 0.00000269 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NOI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NOI on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -33.50% 24 tunnin aikana ja -92.29% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

NOI Exchange (NOI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.54K
$ 5.54K$ 5.54K

$ 445.50
$ 445.50$ 445.50

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

OP

NOI Exchange-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.54K. NOI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 2500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 445.50.

NOI Exchange (NOI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NOI Exchange-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000008977-33.50%
30 päivää$ -0.0000416218-99.58%
60 päivää$ -0.0000686218-99.75%
90 päivää$ -0.0029998218-100.00%
NOI Exchange-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NOI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000008977 (-33.50%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NOI Exchange 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000416218 (-99.58%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NOI Exchange-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NOI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000686218 (-99.75%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NOI Exchange-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0029998218 (-100.00%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NOI Exchange (NOI)?

Tarkista NOI Exchange-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on NOI Exchange (NOI)

NOI exchange is creating the world's first cryptocurrency and RWA (Real World Assets) exchange with a multilingual, physical call center that will handle both service and sales. This is a tremendous value for people 50+ who expect such support, which no other exchange currently offers.

NOI Exchange on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja NOI Exchange-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista NOI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue NOI Exchange-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään NOI Exchange-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

NOI Exchange-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon NOI Exchange (NOI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko NOI Exchange (NOI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita NOI Exchange-rahakkeelle.

Tarkista NOI Exchange-rahakkeen hintaennuste nyt!

NOI Exchange (NOI) -rahakkeen tokenomiikka

NOI Exchange (NOI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NOI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

NOI Exchange (NOI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa NOI Exchange:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa NOI Exchange MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NOI Exchange toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen NOI Exchange-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NOI Exchange”

Paljonko NOI Exchange (NOI) on arvoltaan tänään?
NOI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000001782 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NOI-USD-parin nykyinen hinta?
NOI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000001782. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on NOI Exchange-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NOI markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NOI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NOI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli NOI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NOI saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli NOI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NOI-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on NOI-rahakkeen treidausvolyymi?
NOI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.54K USD.
Nouseeko NOI tänä vuonna korkeammalle?
NOI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NOI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
