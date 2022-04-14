Nodle (NODL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Nodle (NODL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Nodle (NODL) -rahakkeen tiedot Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants. Virallinen verkkosivusto: https://www.nodle.com/ Valkoinen paperi: https://docs.nodle.com/ Block Explorer: https://nodle.subscan.io Osta NODL-rahaketta nyt!

Nodle (NODL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Nodle (NODL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Kokonaistarjonta: $ 8.97B $ 8.97B $ 8.97B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.40B $ 5.40B $ 5.40B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0477 $ 0.0477 $ 0.0477 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000116558022754074 $ 0.000116558022754074 $ 0.000116558022754074 Nykyinen hinta: $ 0.0003076 $ 0.0003076 $ 0.0003076 Lue lisää Nodle (NODL) -rahakkeen hinnasta

Nodle (NODL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Nodle (NODL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NODL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NODL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NODL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NODL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NODL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Nodle (NODL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NODL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NODL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Nodle (NODL) -rahakkeen hintahistoria NODL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NODL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NODL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NODL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NODL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NODL-rahakkeen hintaennuste nyt!

