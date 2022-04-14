NMKR (NMKR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NMKR (NMKR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NMKR (NMKR) -rahakkeen tiedot Cardanos is a leading infrastructure provider for Minting and Tokenization. At the core of NMKR's mission is the empowerment of your NFT or Tokenization venture through cutting-edge solutions and toolkits for seamlessly creating and managing digital assets. Virallinen verkkosivusto: https://nmkr.io/ Valkoinen paperi: https://www.nmkr.io/whitepaper Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/5dac8536653edc12f6f5e1045d8164b9f59998d3bdc300fc928434894e4d4b52 Osta NMKR-rahaketta nyt!

NMKR (NMKR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NMKR (NMKR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.32M $ 6.32M $ 6.32M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 $ 0.0004001119781994 Nykyinen hinta: $ 0.000632 $ 0.000632 $ 0.000632 Lue lisää NMKR (NMKR) -rahakkeen hinnasta

NMKR (NMKR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NMKR (NMKR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NMKR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NMKR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NMKR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NMKR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NMKR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NMKR (NMKR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NMKR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NMKR-rahakkeita MEXCistä nyt!

NMKR (NMKR) -rahakkeen hintahistoria NMKR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NMKR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NMKR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NMKR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NMKR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NMKR-rahakkeen hintaennuste nyt!

