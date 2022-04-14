NexusMind (NMD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu NexusMind (NMD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

NexusMind (NMD) -rahakkeen tiedot NexusMind is a revolutionary decentralized social software. Virallinen verkkosivusto: https://nexusmind.io/index Valkoinen paperi: https://nexusmind.io/file/white_paper.pdf Block Explorer: https://www.bscscan.com/address/0xa67Ed14c65e7b717674F0d66570c13e77583a68f Osta NMD-rahaketta nyt!

NexusMind (NMD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu NexusMind (NMD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 40.31M $ 40.31M $ 40.31M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 10.26M $ 10.26M $ 10.26M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 392.96M $ 392.96M $ 392.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 30.3996 $ 30.3996 $ 30.3996 Kaikkien aikojen alin: $ 0.9912790251157215 $ 0.9912790251157215 $ 0.9912790251157215 Nykyinen hinta: $ 3.9296 $ 3.9296 $ 3.9296 Lue lisää NexusMind (NMD) -rahakkeen hinnasta

NexusMind (NMD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset NexusMind (NMD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NMD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NMD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NMD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NMD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NMD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään NexusMind (NMD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NMD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NMD-rahakkeita MEXCistä nyt!

NexusMind (NMD) -rahakkeen hintahistoria NMD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NMD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NMD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NMD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NMD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NMD-rahakkeen hintaennuste nyt!

