New Kind of Network (NKN) -rahakkeen tiedot NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info. Virallinen verkkosivusto: https://nkn.org/ Valkoinen paperi: https://nkn.org/wp-content/uploads/2020/10/NKN_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://nscan.io/ Osta NKN-rahaketta nyt!

New Kind of Network (NKN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu New Kind of Network (NKN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 23.01M $ 23.01M $ 23.01M Kokonaistarjonta: $ 791.45M $ 791.45M $ 791.45M Kierrossa oleva tarjonta: $ 791.45M $ 791.45M $ 791.45M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 29.07M $ 29.07M $ 29.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.479665 $ 1.479665 $ 1.479665 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 $ 0.00641054097117 Nykyinen hinta: $ 0.02907 $ 0.02907 $ 0.02907 Lue lisää New Kind of Network (NKN) -rahakkeen hinnasta

New Kind of Network (NKN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset New Kind of Network (NKN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä NKN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NKN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät NKN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NKN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka NKN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään New Kind of Network (NKN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita NKN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan NKN-rahakkeita MEXCistä nyt!

New Kind of Network (NKN) -rahakkeen hintahistoria NKN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu NKN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

NKN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne NKN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NKN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso NKN-rahakkeen hintaennuste nyt!

